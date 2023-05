Ein Ostfriese soll jetzt beim FC Bayern aufräumen: Dreesen schoss sich einst eigenen Finger ab

Seit dem kommenden Wochenende ist klar: Jan-Christian Dreesen ist der neue Vorstandsvorsitzende des FC Bayern. Wer ist der Mann, der auf Oliver Kahn folgt, eigentlich?

München – Im Zuge des großen Personal-Bebens beim FC Bayern geriet der Jubel über die fast nicht mehr für möglich gehaltene Bundesliga-Meisterschaft fast etwas ins mediale Hintertreffen. Viel häufiger war die Rede von Oliver Kahn, dessen Abgang, die Art und Weise des Abgangs – und natürlich auch über seinen Nachfolger als Vorstandsvorsitzender beim deutschen Rekordmeister: Jan-Christian Dreesen. Doch wer ist der neue Münchener Macher eigentlich? Eine Spurensuche.

Jan-Christian Dreesen Geboren: 4. September 1967 in Aurich Funktion beim FC Bayern: Vorstandsvorsitzender seit dem 27. Mai 2023 (davor Finanzvorstand + stellvertretender Vorstandsvorsitzender) Privates: Jan-Christian Dreesen ist verheiratet und hat zwei Söhne

Jan-Christian Dreesen: gebürtiger Ostfriese, gelernter Bänker

Jan-Christian Dreesen ist ein waschechtes Nordlicht, stammt gebürtig aus dem ostfriesischen Aurich, wo er einst seine berufliche Laufbahn bei der ortsansässigen Volksbank begann. 1995 übernahm der heute 55-Jährige eine Beratertätigkeit bei der Bayerischen Vereinsbank, kam Süddeutschland also schon ein gutes Stück näher - 2006 fand der Wechsel in den Vorstand für Privatbankkunden statt. Es folgten weitere Führungspositionen bei der Schweizer Großbank UBS und bei der BayernLB - ehe Dreesen 2013 sein erstes berufliches Kapitel beim FC Bayern aufschlug.

Zunächst arbeitete er (seit Februar 2013) als Finanzvorstand der FC Bayern München AG und avancierte bereits im Februar 2014 zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Seither galt Dreesen als ein wesentlicher Faktor für die positive finanzielle Entwicklung der Bayern und für Jahre als kongenialer und erfolgreicher Leader seines Bereichs neben Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Kurz vor seiner Berufung als Kahn-Nachfolger galt der Norddeutsche, der seit 2016 dem Präsidium der Deutschen Fußball Liga angehört, dann als Favorit auf den DFL-Chef-Posten, auch mit dem Ruhestand soll er geliebäugelt haben, verrät er, der im April bereits seinen Nachfolger als Finanzvorstand, Dr. Michael Diederich, präsentiert hatte. Nun kam alles anders.

Dreesen: Neuer Bayern-CEO mit bislang starker Bilanz und anderem Stil

Mit Jan-Christian Dreesen hat sich der FC Bayern einen waschechten und verdienten Geschäftsmann ohne Spielvorvergangenheit und Ikonen-Status gesichert. Der Background-Kontrast zu Kahn, den Hoeneß für seine offenbar zahlreichen Berater deutlich kritisierte, fällt glasklar ins Auge. Und dennoch hat Dreesen das Bayern-Gen: In seiner Zeit, zehn Jahre nämlich, bei den Münchenern wurden immerhin die nunmehr elf legendären Meisterschaftstitel in Serie, die CL-Siege in den Jahren 2013 und 2020 sowie fünf DFB-Pokal-Triumphe gefeiert. Und in diesem Jahr hat Dreesen dann auch noch einen Rekordumsatz von über 830 Millionen Euro vorzuweisen.

Dass Jan-Christian Dreesen dann auch noch als nahbar für die Fans - sogar in der Ultra-Szene als geschätzt - und kommunikativ gilt, dürften derweil Softskills sein, die ihn für den mächtigen Aufsichtsrat der Münchener, der in Kürze durch Rummenigge ergänzt wird, nur noch attraktiver gemacht haben. Schon jetzt mutmaßen einige Beobachter einen ganz anderen öffentlichen Stil des neuen FCB-CEOs im Vergleich zu Kahn, der manchem als etwas eigenbrötlerisch galt. So etwa Stefan Effenberg, der bei Sport1 erklärte, dass der ehemalige Weltklasse-Torhüter „in seiner eigenen Welt“ lebt. Eine freilich ganz persönliche Wertung, der man auch das deutlich nuancierte Hoeneß-Statement im Kicker entgegensetzen kann: „Im Nachhinein muss man das so sagen. Oliver ist ein hochintelligenter Mann, der Austausch mit ihm macht Spaß. Die große Enttäuschung liegt darin, dass ich gedacht habe, er könnte das Amt qua seiner Persönlichkeit allein ausfüllen, doch er hat sich stattdessen mit seinen Beratern umgeben.“

Jan-Christian Dreesen gilt als unaufgeregt - und ist passionierter Jäger

Bereits in seiner ersten Pressekonferenz am vergangenen Sonntag ließ Dreesen erahnen, dass er zumindest versuchen möchte, bei den großen Bayern wieder etwas mehr Ruhe hineinzubringen. „Ich möchte wieder mehr zu einem Füreinander kommen“, skizzierte der neue CEO seine Marschroute in einem gelassenen und unaufgeregten Ton. Ganz dem ostfriesischen Klischee entsprechend, was aber gar nicht despektierlich zu verstehen ist. Gerade in diesen Tagen benötigen die Bayern offensichtlich einen Mann, der eines kann: Ruhe ausstrahlen.

Dass Dreesen über ein scheinbar besonnenes, konzentriertes und ruhiges Wesen verfügt, mag vielleicht auch mit seinem Hobby zusammenhängen: Der Wahl-Münchener, der gemeinsam mit seiner Frau Elke Vater zweier Söhne ist, gilt als passionierter Jäger und sucht gerne die Nähe zur Natur. Von dieser Leidenschaft ließ er sich auch trotz mancher Schicksalsschläge nicht abhalten.

Gilt als besonnener und kommunikativer Typ, der allerdings auch schon so manchen gesundheitlichen Schicksalsschlag erlitten hat: der neue Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen. © IMAGO / Ulrich Wagner

Dreesen-Schicksalsschläge: Herzinfarkt und abgeschossener Finger

Dreesen erlebte 2017, nach der Münchener Champions-League-Niederlage (0:3) bei Paris Saint-Germain, einen tragischen Jagdunfall. In Tirol war der damalige Finanzvorstand, der selbst auch als Jagdpächter fungiert, mit einem Freund auf dem Weg zu seinem Fahrzeug. Dabei löste sich ein Schuss aus Dreesens Jagdwaffe, die offenbar nicht ausreichend gesichert war, der zu einer schweren Handverletzung führte. In der Klinik konnte nachfolgend sein Daumen gerettet werden, einen Finger seiner linken Hand verlor er dennoch.

Noch Dramatischeres ereignete sich im Jahr 2018, als Jan-Christian Dreesen nach dem CL-Halbfinal-Rückspiel bei Real Madrid einen Herzinfarkt erlitt. Zum Glück war Bayerns Team-Internist Dr. Roland Schmidt vor Ort und rettete mit seinem zügigen Eingreifen das Leben Dreesens, der später noch in München operiert werden mussten. Schlimme und schwierige Ereignisse, die den Norddeutschen am Ende aber vielleicht immer noch etwas stärker gemacht haben - und ihn keineswegs daran hindern, bei den Bayern ein vielleicht nächstes Erfolgskapitel hinzuzufügen. Während der Kahn-Ersatz nun also geregelt ist, brodelt die Gerüchteküche hinsichtlich eines Nachfolgers für den ebenfalls entlassenen Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Weit oben auf der Liste möglicher Kandidaten steht offenbar Eintracht-Sportchef Markus Krösche. Aber auch mit dem Geschäftsführer von RB Leipzig, Max Eberl, soll es laut Sky bereits Gespräche gegeben haben.