Bayern oder BVB? Lothar Matthäus hat sich schon festgelegt

Von: Niklas Kirk

Teilen

Vor dem Gipfel zwischen dem FC Bayern und dem BVB äußert sich Lothar Matthäus in einer Kolumne über die fehlende Konstanz des FCB und den Ausgang des Spiels.

München – Nur noch eine Länderspielpause, dann dürften sich auch Fußball-Fans über die Lager des FC Bayern und Borussia Dortmund hinaus auf den wegweisenden Bundesliga-Gipfel am 1. April in München freuen. Nicht zuletzt, weil der FC Bayern in Leverkusen verlor und die Borussia aus Dortmund somit als Tabellenführer in der Allianz Arena aufläuft. Inkonstante Leistungen in der Bundesliga, unterstrichen durch eine wacklige Abwehr und viele Gegentore bei gleichzeitig mustergültigen Champions-League-Auftritten werfen beim FC Bayern und den Fans Fragen und Verwunderungen über die restliche Saison auf. Auch TV-Experte Lothar Matthäus hat in seiner Kolumne für Sky die Formschwankungen des FCB und das anstehende Spitzenspiel ins Visier genommen.

Lothar Matthäus Geboren: 21. März 1961 in Erlangen Stationen als Trainer (u. a.): FK Partizan Belgrad, Ungarische Nationalmannschaft, Bulgarische Nationalmannschaft Einsätze für das DFB-Team: 150

FC Bayern gegen Borussia Dortmund – Matthäus sieht die Rollen vertauscht

So macht auch der Rekordnationalspieler die Schwankungen der Bayern als Problem für die aktuelle Tabellensituation der Liga aus. Nennt die Leistungen gar „konstant inkonstant“. Den Dortmundern dagegen bescheinigt er einen großartigen Lauf, inklusive einiger Partien, die sie mit „Bayern-Dusel“ für sich entschieden hätten. Vertauschte Rollen sozusagen, hat man doch Borussia Dortmund in den vergangenen Spielzeiten vorgeworfen, für den großen Wurf nicht das nötige Durchhaltevermögen zu zeigen.

Mit etwas mehr Glück, hätten der BVB laut Matthäus die Ausgangslage für den FC Bayern gar noch ungemütlicher machen können: „Hätte Dortmund auf Schalke gewonnen oder den sicheren Sieg gegen Bremen nicht aus der Hand gegeben, wären sie jetzt noch viel weiter vorn.“

Hat die Situation beim FC Bayern im Blick: Lothar Matthäus © Christian Charisius/dpa/Archivbild

FC Bayern gegen Borussia Dortmund – Matthäus entdeckt Schwäche beim BVB

Dem Aufeinandertreffen misst Matthäus für den weiteren Saisonverlauf eine solch hohe Bedeutung bei, dass Bayern-Fans hellhörig werden dürften. Für ihn bliebe es „bei einem Unentschieden extrem spannend“, sollte der BVB jedoch gewinnen und den Abstand auf vier Punkte erhöhen, ist sich der TV-Experte sicher: „werden sie Deutscher Meister“.

Das macht Matthäus auch an der besonderen Stimmung in Dortmund fest, die durch einen Erfolg im Prestige-Duell entstünde. „Die ganze Stadt“ würde im Nachgang alles für die Schale tun und die aktuelle Stimmung dürfte im Ruhrgebiet ohnehin besser sein als in der bayerischen Landeshauptstadt.

FC Bayern gegen Borussia Dortmund – Musiala als Zünglein an der Waage?

Aber ist Borussia Dortmund damit gleichzeitig Matthäus´Favorit für die Partie? Daran bestehen Zweifel, denn weiter stellt er fest, „dass es in der Vergangenheit meistens so war, dass Dortmund wacklige Knie hatte und Bayern meistens genau dann zur Höchstform auflief.“ Für Matthäus ist somit klar: „In dieser Partie ist Bayern für mich der Favorit und ich glaube, sie gewinnen.“

Einen prägenden Faktor könnte dabei noch die Genesung von Jamal Musiala spielen. Auch für Matthäus in gleicherweise eine „richtig bittere Nachricht“ für Julian Nagelsmann als auch für Hansi Flick. (nki)