„Die Nachwuchsfußballer vergöttern ihn“: Lucas Scholl arbeitet jetzt am FC Bayern Campus

Von: Simon Jacob

Um den Spieler Lucas Scholl ist es in letzter Zeit ruhig geworden. Jetzt schickt sich der Sohn von Bayern-Legende Mehmet Scholl an, als Trainer durchzustarten.

München – Als Spieler konnte Lucas Scholl sein Potenzial nie richtig ausschöpfen. Deshalb ging auch schon sein Vater, Bayern-Legende Mehmet Scholl, hart mit ihm ins Gericht. Im Bild-Podcast „Phrasenmäher“ bezeichnete er seinen Sohn einst als „verhinderten Multi-Millionär“, dem es an Körperlichkeit und Charakter fehle, um den Sprung nach ganz oben zu schaffen.

Nun scheint er sich der mittlerweile 27-Jährige umzuorientieren. Am FC Bayern Campus arbeitet Lucas Scholl in Teilzeit bei der Global Academy, einer kommerziellen Fußballschule für Ausländer. Hier ist er Teil des Trainerteams des diesjährigen U17-Jahrgangs. Mit den Campus-Talenten des FC Bayern hat er in erster Linie aber nichts zu tun.

Mehmet Scholl lobt die Trainer-Qualitäten von Sohn Lucas

Tritt so langsam in die Fußstapfen des Vaters: Lucas Scholl (l.) arbeitet als Trainer am FC Bayern Campus. © imago sportfotodienst

Anfang November war Mehmet Scholl im Sky-Format „Meine Geschichte“ zu sehen und lobte dort die Trainer-Qualitäten seines Sohnes: „Lucas weiß so viel über Fußball. Die Nachwuchsfußballer vergöttern ihn, weil er auch mal Dinge vormachen kann. Er kapiert das Spiel und versteht alles.“

Zurückzuführen sei dies vor allem auch auf die super Trainer, wie Pep Guardiola und Jupp Heynckes, die Lucas hatte. Das habe dazu geführt, dass er einen anderen Blick auf das Spiel bekommen habe. Eben eher einen Trainerblick. In seiner neuen Rolle traut Mehmet Scholl seinem Sohn Großes zu: „Er beißt sich da richtig rein. Ich glaube, da ist einiges zu erwarten.“

Der diesjährige U17-Jahrgang der FC Bayern Global Academy. Teil des Trainerteams: Lucas Scholl (letzte Reihe Zweiter von rechts). © fcbayern.com

Lucas Scholl kickt in Österreichs 4. Liga

Auch für den Spieler Lucas Scholl läuft es derzeit. Mit dem FC Wacker Innsbruck ist er Tabellenführer der Tirol Liga. Österreichs vierthöchste Spielklasse ist das Pendant zur deutschen Regionalliga, entspricht aber nicht ihrem Niveau.

Beim österreichischen Traditionsverein ist der gebürtige Münchner seit Juli 2022. Zuvor kickte Scholl beim SV Horn, dem VfR Garching und dem FSV Wacker Nordhausen. Beim FC Bayern München saß er in der Bundesliga unter Pep Guardiola zweimal auf der Bank – für einen Einsatz reichte es aber nicht. (Simon Jacob)