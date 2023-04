Haaland? Der FC Bayern hat eine 67 Millionen und 89 Kilo schwere Antwort

Von: Christoph Wutz

Erling Haaland von Bayerns Champions-League-Gegner Manchester City ist derzeit in aller Munde und scheint unaufhaltsam. Aber die Münchner haben ihre ganz eigene Waffe, um den wuchtigen Norweger zu stoppen.

München – 44 Tore in 38 Pflichtspielen in dieser Saison, davon allein zehn in der Champions League: Erling Haaland von Manchester City trifft nach Belieben und droht nun im Viertelfinale der Königsklasse, nach RB Leipzig – er schickte die Sachsen mit fünf Treffern beim 7:0-Sieg im Rückspiel nach Hause – auch den FC Bayern zu überrollen. Allerdings ist passend zum Giganten-Duell der Teams von Pep Guardiola und Thomas Tuchel auch ein Verteidiger der Münchner in absoluter Top-Form: Matthijs de Ligt.

Matthijs de Ligt Geboren: 12. August 1999 (Alter: 23 Jahre), Leiderdorp, Niederlande Innenverteidiger Vertrag beim FC Bayern München bis: 30.06.2027 Marktwert: 75 Millionen Euro

Bärenstarke Leistungen von de Ligt in der Rückrunde

Der 23-jährige Niederländer scheint nach seinem Transfer von Juventus Turin im vergangenen Sommer inzwischen voll in München angekommen zu sein und sich immer mehr zum Abwehrchef zu mausern. Vor allem in der Rückrunde überzeugt de Ligt mit starken Leistungen und als Anführer auf dem Platz.

Das unterstreichen auch seine Zahlen und Statistiken. In der Bundesliga kommt er nach 24 Einsätzen auf drei Tore und zwei Vorlagen, darunter auch ein Treffer per Distanzschuss zum so wichtigen 1:0-Sieg in Freiburg zuletzt. Neben seiner Torgefahr überzeugt de Ligt vor allem auch als sicherer Passgeber. 91,3 Prozent angekommene Zuspiele laut Ligainsider.de bescheren ihm im ligainternen Vergleich den zweiten Rang in Sachen Passquote. Außerdem weist er gute Zweikampfwerte auf und scheut sich auch nicht vor Tacklings – mit einer Erfolgsquote von knapp unter 60 Prozent zählt er dabei zu den besten elf Bundesliga-Spielern.

Bayerns Matthijs de Ligt (3. von r.) will Man Citys Erling Haaland (l.) in der Champions League stoppen. © Imago / Sportimage / ActionPictures

Einziger Volltreffer der Sommer-Transferperiode der Bayern

De Ligt erweist sich mittlerweile mit seinen Leistungen auf dem Platz und auch mit seiner Statur – er wiegt 89 Kilo bei 1,89 Meter Körpergröße – fähig, um es mit Haaland & Co. aufzunehmen. Genau diese Entwicklung hatte sich Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic auch von ihm erhofft, als er ihn im vergangenen Sommer für rund 67 Millionen Euro von Juventus Turin nach München holte. Der niederländische Nationalspieler ist damit auch der Zugang der Bayern in dieser Saison, der am meisten eingeschlagen ist.

Neben ihm blüht gerade auch noch ein Bayern-Spieler auf, der zeitweise schon kurz vor einem Abgang vom deutschen Rekordmeister stand: Benjamin Pavard. Er kam schon in den letzten Spielen unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann verstärkt als Innenverteidiger zum Einsatz und könnte nun im Verbund mit de Ligt der Schlüssel für den FC Bayern sein, um Erling Haaland im Champions-League-Viertelfinale aus dem Spiel zu nehmen. Trainer Thomas Tuchel ließ sich auf der Pressekonferenz vor dem Hinspiel noch nicht wirklich in die Karten schauen, machte aber ein paar wenige Andeutungen.

De Ligt vor CL-Viertelfinale: „Wir müssen top sein“

De Ligt selbst zeigte sich auf der Pressekonferenz am Montagabend der schwierigen Aufgabe und der überragenden Verfassung Haalands bewusst: „Er ist in sehr guter Form. Er ist natürlich ein Topstürmer. Aber Manchester City hat allgemein einen sehr guten Kader. Wir müssen top sein.“

Ob die Bayern auf ihren starken Leistungen aus dem Achtelfinale der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain aufbauen können und das Halbfinale erreichen, entscheidet sich am Dienstag ab 21 Uhr beim Hinspiel in Manchester. Das Rückspiel steigt nächsten Mittwoch in der Allianz Arena. (wuc)