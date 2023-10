Freund macht Hoffnung: War es das letzte CL-Spiel ohne Neuer?

Von: Johannes Skiba

Teilen

In Kopenhagen trat der FC Bayern München mal wieder ohne Manuel Neuer an. In der nächsten Champions-League-Partie könnte sich das aber ändern.

Kopenhagen – Im zweiten Champions-League-Spiel der Saison konnte der FC Bayern München beim FC Kopenhagen erneut gewinnen. Dabei stand – wie seit Beginn der Saison – wieder Sven Ulreich zwischen den Pfosten des deutschen Rekordmeisters. Stammtorhüter Manuel Neuer befindet sich zwar wieder im Training, konnte aber noch immer nicht mitwirken. Sportdirektor Christoph Freund machte den Anhängerinnen und Anhänger des FCB vor der Partie nun aber Hoffnungen auf ein Comeback des früheren Welttorhüters schon im nächsten Champions-League-Spiel bei Galatasaray Istanbul.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen Aktueller Verein: FC Bayern München Position: Torwart

Freund wünscht sich Bayern-Comeback von Neuer in Istanbul

Der Sportdirektor des FC Bayern Christoph Freund äußerte sich bei Amazone Prime vorsichtig optimistisch zur Situation von Manuel Neuer: „Ja, es sieht gut aus bei Manuel, positiv, er hat jetzt schon zwei oder dreimal mit der Mannschaft trainiert und hat keine Probleme. Er ist natürlich ein bisschen vorsichtig, alle sind vorsichtig, weil er jetzt sehr lange raus war. Darum ist die Belastungssteuerung enorm wichtig.“

Dann wurde der 46-Jährige etwas konkreter: „Aber es sieht gut aus und wenn es die nächsten zehn Tage so weitergeht, dann hoffen wir, dass wir ihn bald wieder auf dem Platz sehen. Wir werden sehen, ob es für das nächste Champions-League-Spiel reicht, das wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte.“

Sportdirektor Christoph Freund freut sich auf das Comeback von Manuel Neuer beim FC Bayern. © Montage/Imago

Istanbul-Spiel käme für FC Bayern und Manuel Neuer gerade recht

Die nächste Begegnung des FC Bayern in der Königsklasse findet Ende Oktober statt. Dann geht es im Hexenkessel am Bosporus gegen Galatasaray Istanbul. Das Comeback im höchsten europäischen Vereinswettbewerb könnte für Manuel Neuer also besonders feurig werden. Die Atmosphäre in den Stadien der Istanbuler Klubs ist berüchtigt.

Ein erfahrener Fußballer wie Neuer wäre für diese Begegnung doppelt wichtig für die Münchener. Sven Ulreich wird nach der Rückkehr des deutschen Nationalkeepers wieder auf die Bank rücken. Dazu hat sich der FCB im August mit dem Israeli Daniel Peretz verstärkt, der keine Ansprüche auf die Position des Stammtorhüters hat, sondern für die Breite im Kader verpflichtet wurde. (jsk)