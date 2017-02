München - Einige Fans des FC Bayern haben beim Heimspiel gegen Schalke 04 Kritik an den Verantwortlichen des Vereins geübt.

In der Südkurve hielten sie drei große Banner hoch. Die Aufschrift: „Katar aus ‚Aberglauben‘. Zumindest keine Reise mehr in den Schurkenstaat USA?“ Damit wandten sich die Anhänger wieder einmal gegen das erneute Abhalten des Winter-Trainingslagers des Rekordmeisters im Januar in Katar.