Giulia Gwinn lacht auf Instagram: Ihr Freund lüftet Glücks-Geheimnis des Bayern-Stars

Von: Florian Schimak

Wirklich Grund zur Freude hat Giulia Gwinn aktuell eigentlich nicht. Der Bayern-Star fällt mit einem Kreuzbandriss aus. Ihr Freund lüftet dennoch ihr Glücks-Geheimnis.

München – Sportlich gesehen hat Giulia Gwinn aktuell wenig zu lachen. Zwar stehen die Frauen des FC Bayern derzeit auf Rang zwei in der Bundesliga und auch in der Champions League wurde der FC Barcelona zuletzt mit 3:1 aus der Allianz Arena nach Hause geschickt. Doch dabei konnte die 23-Jährige nicht mitwirken.

Kurz nach dem traumhaften Sommermärchen bei der EM 2022, wo die DFB-Girls sich erst im Finale mit 1:2 nach Verlängerung Gastgeber England geschlagen geben mussten, riss sich Gwinn im September das Kreuzband. Bereits zum zweiten Mal nach 2020 zog sich die variabel einsetzbare Mittelfeldspielerin in ihrer noch jungen Karriere diese schwere Verletzung zu.

Name: Giulia Gwinn Geburtstag: 2. Juli 1999 (23 Jahre) Verein: FC Bayern (seit 2019) Position: Rechtes Mittelfeld Länderspiele (Tore): 33 (3)

Giulia Gwinn verletzt: Bayern-Star laboriert aktuell an einem Kreuzbandriss

Ihr Lächeln aber verlor Gwinn dadurch nicht. Auf Instagram zeigte sich die gebürtige Friedrichshafenerin schon kurz nach ihrer OP wieder happy dreinblickend, mit einem Genesungsstrauß in der Hand. Seit knapp drei Wochen arbeitet Gwinn nun schon wieder an ihrem Comeback, wie sie ihr Fans auf Social Media wissen lässt.

Dort verrät übrigens auch ihr Freund Constantin Frommann, was seine Giulia offenbar immer zum Lächeln bringt. Der Ex-Keeper vom SC Freiburg, der 2015 mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze ausgezeichnet wurde und inzwischen aber vereinslos ist, kommentierte im Sommer ein Urlaubsbild von Gwinn.

Giulia Gwinn posierte im Urlaub vor dieser wundervollen Kulisse. © IMAGO / Brauer-Fotoagentur / Screenshot / Instagram /@giuliagwinn

Dort ist der Bayern-Star in einem blauen Kleid vor einem Fenster zu sehen. Im Hintergrund: Blauer Himmel und die Meeresküste. Auf dem einen Foto posiert Gwinn fast schon modellhaft und versieht den Post mit der Unterschrift: „Swipe to see my happy face“ (dt.: „Wische zum nächsten Foto, um mein glückliches Gesicht zu sehen“).

Drückt man dann auf das nächste Bild, sieht man die 33-fache Nationalspielerin mit einem breiten Grinsen in die Kamera blickend. Ihr Freund kommentierte dies mit: „Das Käseknackerlächeln“ und schob noch einen lachenden sowie ein Herz-Emoji nach.

Giulia Gwinn bringt Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass...?!“ um den Verstand

Ob‘s für Gwinn während der langen und harten Zeit in der Reha viele Käseknacker gibt, ist nicht bekannt. Erst kürzlich war der Bayern-Star bei „Wetten, dass..?!“ zu Gast. Dabei unterlief Moderator Thomas Gottschalk aber ein doppelter Fauxpas. Gleich zweimal nannte der Showmaster Gwinn „Guiliana“ und nicht Giulia. Erst im Laufe der Sendung konnte sich Gottschalk Gwinns richtigen Vornamen merken. (smk)