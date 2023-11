Galatasaray-Legende entlarvt Bayerns Schwachstellen

Von: Philipp Kessler

Teilen

Am Mittwoch empfängt der FC Bayern Galatasaray Istanbul in der Champions League. Türkei-Legende Erdal Keser verrät im tz-Interview, welche Münchner Schwachstellen er ausgemacht hat.

München - Erdal Keser (62) spielte für Bayerns letzten Gegner, Borussia Dortmund, und für den nächsten. Am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) empfangen die Münchner Galatasaray Istanbul in der Champions League. Das tz-Interview mit dem ehemaligen Stürmer-Star der Türkei.

Herr Keser, Galatasaray hat den FC Bayern im Hinspiel lange Zeit dominiert. Hat Sie das überrascht?

Galatasaray hatte schon vorher einen Super-Erfolg mit dem 3:2 bei Manchester United. Auch gegen den FC Bayern war ich überrascht – vom Ergebnis. Wenn ich daran denke, wie Galatasaray aufgetreten ist, hätte ich mir einen anderen Ausgang vorstellen können. Aber wenn man gegen Bayern diese vielen großen Chancen nicht verwertet, dann ist das sehr schade. Man spielt super, aber belohnt sich nicht. Bayern wiederum war kaltschnäuziger.

Münchens Konrad Laimer (l-r), Münchens Min-jae Kim und Münchens Thomas Müller stehen auf dem Spielfeld. © Uwe Anspach/dpa

Hat Sie der über weite Strecken schwache Auftritt der Münchner verwundert?

Sie waren ja noch besser als gegen Saarbrücken… (lacht) Bayern ist zurzeit komisch einzuschätzen. In der Bundesliga läuft es ja ganz ordentlich bisher. Aber international sind sie wirklich eine Stufe unsicherer geworden.

Welche Schwachstellen sehen Sie?

Für mich ist das einerseits Thomas Müller. Er ist ein alternder Star. Anderseits sehe ich auch Joshua Kimmich aktuell im Mittelfeld als Schwachstelle. Ich denke, dass die Bayern durchs Zentrum verwundbar sind. Auch die Abwehr ist nicht sattelfest. Da gibt es immer wieder Verletzungsprobleme, weshalb kein Gerüst vorhanden ist. Gegen so eine Bayern-Abwehr hätte ich früher gerne mal gespielt. (lacht)

Frech vom Punkt: Mauro Icardi chipte den Ball beim Elfmeter gegen Bayern ins Tor. © IMAGO / ANP

Auf welche Spieler neben Torjäger Mauro Icardi muss Bayern Acht geben?

Im Mittelfeld hat Galatasaray Torreira, der alles abräumt und einen super Sechser abgibt. Ich glaube, dass er allen Vereinen guttun würde. Auch Bayern oder Dortmund. Er ist sehr wichtig, nicht nur, weil er die ganzen Löcher stopft und die Jungs vor ihm mitreißt. Er kann auch einen guten offensiven Sechser spielen, wenn die Mannschaft den Ball hat. So ein Typ ist im Fußball sehr wichtig. Auch Die Flügelspieler Saha, Tete und Aktürkoglu sind wichtig. Der Rechtsverteidiger Boey ist ebenfalls offensiv gut dabei. Das sind Spieler, die eine Partie prägen können.

Jetzt ist Manuel Neuer zurück im Tor. Macht dieser Fakt es noch schwieriger für Galatasaray, gegen Bayern zu treffen?

Ulreich hat ja auch gute Spiele gemacht. Und Neuer muss erst zu sich selbst wieder jenes Vertrauen haben, das er vor der schweren Verletzung hatte.

Die Bayern können froh sein, dass sie Kane haben, sonst wären sie im Mittelfeld.

Wie finden Sie als ehemaliger Angreifer Bayern-Stürmer Harry Kane?

Er ist zurzeit bei Bayern einfach unbezahlbar. Dass Tuchel nach dem Startelf-Verzicht gegen Saarbrücken gesagt hat, er wollte bis zur Verlängerung mit seiner Einwechslung warten, fand ich daneben. Er muss doch schauen, dass man die Runde übersteht. Die Bayern können froh sein, dass sie Kane haben, sonst wären sie im Mittelfeld.

Es klingt so, als wären Sie Tuchel gegenüber sehr kritisch eingestellt.

Bei Paris hatte er viele Spieler auf allerhöchstem Niveau. Bei Bayern muss er die Spieler erst auf dieses Level bringen. Das ist noch nicht passiert. Er ist ein sehr guter Fachmann, wenn er keine Ausreden sucht. Vom Fußballerischen ist er mit Sicherheit einer, der Bayern weiterhelfen kann. Wenn er die Spieler zu 100 Prozent hinter sich hat.

Apropos Rückhalt: Die Fans von Galatasaray sind sehr lautstark. Am Mittwoch in München werden sie aber in der Unterzahl sein. Ein Nachteil?

Auch in München haben wir ein Heimspiel. Auch bei der EM nächstes Jahr in Deutschland hat die Türkei wahrscheinlich fast immer eine Kulisse wie zuhause. Von den Fans war ich während meiner Spielerkarriere bei Galatasaray und Dortmund immer verwöhnt. Die sind schon wie der 12. Mann – sofern es gut läuft. Das ist Fluch und Segen zugleich.

Fußball spielt in Ihrem Leben nicht mehr die Hauptrolle. Ihr soziales Engagement wurde mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt

.Fußball ist natürlich mein Leben. Fußball hat mir alles ermöglicht, ist neben meiner Familie meine große Liebe. Aber nun liegen mir unsere Charity-Turniere für das Rett-Syndrom sehr am Herzen. Vor Kurzem hatten wir unser großes Turnier, für die Forschung haben wir dort 100 000 Euro gesammelt. Es macht mich sehr stolz, mit meinen Freunden so etwas zu erreichen. Ich unterstütze auch andere Leute bei sozialen Angelegenheiten, sogar die Schalker. Wenn es um die gute Sache geht, sind die Schalker bei mir und ich bei denen. Daran erkennt man, dass es Freundschaften außerhalb des Platzes gibt. Interview: Philipp Kessler