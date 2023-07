Haben Sie‘s auch gesehen? Auffällige Neuerung beim FC Bayern

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern hat in dieser noch jungen Saison bereits drei Neuzugänge vorgestellt. Dabei gibt es beim Rekordmeister eine auffällige Neuerung.

München – Der FC Bayern und seine Neuzugänge. Bislang wurden drei Stars beim Rekordmeister vorgestellt. Aber es dürften nicht die letzten gewesen sein …

Während Raphael Guerreiro und Konrad Laimer bereits am Montag im Trainingslager der Bayern am Tegernsee „Servus“ sagten, wurde Minjae Kim der Presse an diesem Freitag (21.) an der Säbener Straße präsentiert. Allerdings nicht wie üblich im Pressestüberl, sondern im sogenannten „Casino“ des FC Bayern.

FC Bayern München Gründungsdatum: 27. Februar 1900 (123 Jahre) Trainer: Thomas Tuchel (seit 2023) Höchster Marktwert (Spieler): Jamal Musiala (110 Millionen) Gesamtmarktwert (Kader): 954,50 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Auffällig: Bei allen drei Präsentationen der Bayern fiel dabei eine Neuerung auf! Offenbar geht die Marketing-Abteilung in Sachen Spieler-Vorstellung neue Wege. Bereits in Rottach-Egern im Teamhotel „Überfahrt“ als auch bei Kim an der Säbener Straße prangte das jeweilige Trikot samt Rückennummer der neuen Bayern-Stars neben den Stühlen.

War am Tegernsee die 22 mit „Guerreiro“ und 24 mit „Laimer“ auf den Bildschirmen nicht zu übersehen, so war bei der Kim-Vorstellung dessen Trikot mit der Rückennummer 3 und „Minjae“ das erste, was einem auffiel, als man den Presseraum betrat. In der Vergangenheit verzichteten die Münchner auf solche Details.

Bei der Spieler-Präsentation des FC Bayern wird das Trikot des neuen Stars nun offenbar immer prominent zur Schau gestellt. © tz

Spieler-Präsentation beim FC Bayern: Seit Neustem hängen die neuen Trikots der Stars dort

Allerdings ist noch fraglich, ob dies bei den künftigen Neuzugängen ebenfalls so gemacht wird, da die vergangenen drei Spieler-Präsentationen an eher unüblichen Orten abgehalten wurde.

Vermutlich dürften sich die Fans eher fragen, wer die nächsten Bayern-Neuzugänge sein werden. Vielleicht Kyle Walker? Der Abwehr-Star von Manchester City soll Pep Guardiola bereits mitgeteilt haben, dass er gerne zum FC Bayern wechseln würde. Auf der Asien-Reise der Münchner, wo Thomas Müller nicht dabei sein wird, könnte eine Einigung zwischen den Vereinen erfolgen.

Neuzugänge beim FC Bayern: Hängen bald die Trikots von Kane und Walker im Presseraum?

Auch bei Harry Kane sind es dem Vernehmen nach gut aus. Der Stürmer soll laut Times den Tottenham Hotspur klargemacht haben, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag definitiv nicht verlängern werde – und er einen Wechsel zu den Bayern bevorzuge.

Vielleicht hängen daher schon bald die Trikots von Kane und Walker bei deren Präsentation in irgendeinem Presseraum des FC Bayern. Mit welcher Rückennummer auch immer. (smk)