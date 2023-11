Harry Kane knackt wohl nächsten Rekord beim FC Bayern

Von: Stefan Schmid

Rekordzugang, Torrekord, Rekordeinnahmen. Harry Kane eilt beim FC Bayern von einem Superlativ zum anderen. Im Winter dürfte der nächste Rekord erreicht werden.

München – Die Verbindung zwischen Harry Kane und dem FC Bayern darf schon nach den ersten Monaten gut und gerne als Traum-Ehe bezeichnet werden. Kane trifft am laufenden Band und zeigt bislang, dass er jeden Cent der Rekordablöse von rund 95 Millionen Euro Wert ist. Dabei gaben schon die letzten Verhandlungsstunden vor dem Wechsel einen Vorgeschmack auf das, was folgte und wohl noch folgen wird.

Harry Kane eilt im Trikot des FC Bayern von Rekord zu Rekord. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Vom Wechseltheater zum Bayern-Verkaufsschlager

Es war der 11. August, als der mal mehr, mal weniger sicher scheinende Transfer von Kane zum FC Bayern für Rekord-Zugriffe auf den Dienst von Flightradar sorgte. Über 60.000 waren es, die den Flug von London nach Oberpfaffenhofen über die Internetplattform verfolgten. Inzwischen ist klar: Es war nur der Anfang des Kane-Wahnsinns in München.

Den in der Zwischenzeit aufgestellten Rekorden soll in den nächsten Wochen der nächste folgen. Nach Informationen des Kicker rechnet man an der Säbener Straße pünktlich zum Abschluss des Weihnachtsgeschäfts mit über 100.000 verkauften Kane-Trikots. Eine Bestmarke, die noch kein Spieler in der Bundesliga innerhalb einer Saison erreichen konnte. Kane knackt sie wohl in etwas mehr als vier Monaten.

Kane-Rekorde auf und neben dem Platz beim FC Bayern

Die nun prognostizierten Verkaufzahlen kommen keineswegs aus dem Nichts. Schon am ersten Tag nach der Verpflichtung wurden 13.000 Leibchen mit dem Flock des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft verkauft. Möglich machte dies eine Kraftanstrengung des Fanshop-Personals, die in der Nacht nach der Vertragsunterzeichnung eine Nachtschicht einlegten. Finanzvorstand Michael Diederich verleitete dies zu einer Wette mit Uli Hoeneß – mit wahrscheinlich besseren Ausgang für Hoeneß.

Noch mehr als die Merchandising-Einnahmen dürfte es die Verantwortlichen beim FC Bayern freuen, dass Kane auch sportlich abliefert. Ausgerechnet beim Sieg gegen Borussia Dortmund knackte der Stürmer den seit der Saison 1963/64 bestehenden Rekord des damaligen Schalkers Klaus Matischak. Der erzielte in seinen ersten zehn Bundesligaspielen 13 Tore, Kane übertraf die Bestmarke mit seinen Treffern 13, 14 und 15 im Spiel gegen den BVB. (sch)