Hoeneß gibt Frau Autogramm auf den Rücken – sie lässt es sich tätowieren

Von: Johannes Skiba

Ein Fan des FC Bayern hat sich von Uli Hoeneß ein Autogramm auf den Rücken geben lassen und anschließend die Signatur des Ehrenpräsidenten tätowieren lassen.

München – Der FC Bayern hat viele leidenschaftliche Anhängerinnen und Anhänger. Wie weit diese Leidenschaft für den deutschen Rekordmeister gehen kann, wird in einem Video deutlich, das auf den gängigen Social-Media-Kanälen für Faszination, Aufregung und Belustigung sorgt. Die Protagonisten: Uli Hoeneß, eine Anhängerin des FCB, ein Autogramm und ein Tätowierer.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Deutscher Meister: 33x

Signatur von FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß wird zum Tattoo

In der ersten Sequenz des Videos ist eine junge Frau zu sehen, die sich von der FC-Bayern-Ikone Uli Hoeneß mit einem Filzstift ein Autogramm auf ihren Rücken schreiben lässt. Auch Karl-Heinz Rummenigge ist im Hintergrund zu sehen und beobachtet das Geschehen.

Schon in der nächsten Szene sitzt die Tattoo-Liebhaberin auf dem Stuhl eines Tätowierers und lässt sich die Signatur der Münchener Sportlegende unter die Haut stechen. Anschließend ist noch ein Beweisfoto nach Vollendung der Tätowierung zu sehen.

Uli Hoeneß gibt ein Autogramm, das später zu einem Tattoo wird. © Instagram franzi.1900/Montage

Meinungen auf Social-Media über FCB-Tätowierung gehen auseinander

In den Kommentarspalten auf den Social-Media-Kanälen gehen die Meinungen über diese Hommage an FC Bayern Münchens Uli Hoeneß auseinander. Das Video wird außerdem von einem Lied untermalt, das mit emotionalen Worten an den Ehrenpräsidenten des FCB ausgeschmückt ist.

Für einen User auf X (früher Twitter) hält sich die Begeisterung in Grenzen: „Ich weiß gar nicht, was absurder ist, der Song oder dass sie sich die Unterschrift tätowieren lässt.“ Einen anderen Nutzer scheint diese Aktion und das Video zu imponieren und kommentiert vielsagend: „Queen“. Für den Boss des FCB geht es mit seinem Klub indes in die erste Champions-League-Woche, die wegweisend für Trainer Thomas Tuchel und sein Team sein wird. In den nächsten drei Wochen stehen gleich sechs Partien an. Los geht es mit dem Champions-League-Kracher am Mittwoch (20. September) gegen Manchester United. (jsk)