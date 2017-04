Bayern-Spieler laufen mit Schmerzen auf - Sportarzt warnt

Mats Hummels muss derzeit immer wieder am verletzten Fuß behandelt werden.

München - In letzter Zeit schickt Carlo Ancelotti seine angeschlagenen Spieler regelmäßig in die Schlacht. Das birgt Gefahren, warnt Ex-DSV-Arzt Dr. Ludwig Geiger.

Angeschlagene Spieler auflaufen lassen – dafür wurde Pep Guardiola in seiner Zeit als Trainer des FC Bayern gerne mal kritisiert. Dieses Muster zeichnet sich nun auch bei Carlo Ancelotti ab: In letzter Zeit schickt der Mister seine angeschlagenen Spieler regelmäßig in die Schlacht.

Schon im CL-Viertelfinale gegen Real Madrid mussten sich Mats Hummels (Sprunggelenksverletzung) und Jerome Boateng (Adduktoren-Probleme) trotz Schmerzen 120 Minuten übers Feld schleppen. Das hat natürlich Spuren hinterlassen. „Ich war überrascht, dass ich schon wieder spiele. Eigentlich hätte ich nicht auf dem Platz stehen sollen, weil ich noch gut angeschlagen war nach dem Spiel in Madrid“, berichtete etwa Mats Hummels nach dem 2:2-Remis gegen Mainz. Sein Fuß sei zwar gut, „muskulär bin ich aber einfach angeschlagen. Die ganze rechte Seite fühlt sich nicht ganz so an, wie sie sollte“, ließ der Verteidiger wissen.

Am Montag trainierte Hummels nicht mit dem Team, David Alaba arbeitete nach seiner Kapselzerrung im Knie ebenfalls nur alleine im Leistungszentrum. Beim FCB rechnet man trotzdem mit einem Einsatz des Österreichers gegen den BVB, wie der Verein am Sonntag mitteilte. Direkt nach der Partie gegen die Mainzer hörte sich das aus dem Mund von Carlo Ancelotti noch anders an. Für den Pokal-Kracher fährt Bayern weiter im Risiko-Modus!

„Wer wirklich spielen kann, werden wir in den nächsten 48 Stunden sehen“

„Es ist keine gute Situation. Wir haben viele angeschlagene Spieler, die in den letzten Wochen mehr als Wehwehchen hatten und dann aufgelaufen sind. Im Moment gehe ich davon aus, dass der Trainer alle Abwehrspieler zur Verfügung hat. Wer wirklich spielen kann, werden wir in den nächsten 48 Stunden sehen“, sagte FCB-Kapitän Philipp Lahm am Montag. Neben Hummels und Alaba sind auch Boateng und Javi Martínez noch nicht zu 100 Prozent fit, auch wenn sie die letzten beiden Tage mit der Mannschaft trainierten.

Vor zu frühen Einsätzen warnt Dr. Ludwig Geiger. „Wenn ein erfahrener Spieler wie Mats Hummels spürt, dass sein Körper sich nicht optimal anfühlt, dann ist das ein ernst zu nehmendes Warnsignal. Wenn der Körper schon so Zeichen gibt, ist eine Einsatzfreudigkeit vom Körper her gar nicht gegeben – auch wenn der Spieler vom Kopf her will“, erklärt der erfahrene Sportmediziner, der 17 Jahre lang Mannschaftsarzt beim Deutschen Skiverband war der tz.

Der Körper habe Alarm-Rezeptoren, die sich ab einem bestimmten Punkt bemerkbar machen. Wenn ein Spieler angeschlagen in die Partie geht, beeinträchtige das dann auch die Koordination. „Diese Zeichen muss man werten und alles dafür tun, abzuklären, ob der Spieler einsatzfähig ist – und die Folgeverletzung, die entstehen kann, nicht zur Katastrophe führt“, sagt Geiger. Zwar könne man das Schmerzempfinden während eines Spiels mit Hilfsmitteln wie Spritzen und Schmerztabletten ausschalten, dadurch schalte man aber eben die Warn-Systeme im Körper aus und nehme Risiken für die Gesundheit der Spieler in Kauf.

„Die Sportmedizin ist da oft ein bisschen großzügig, wenn sie sagt: Die Leistung zählt, irgendwie kriegen wir den schon fit“, so Geiger. Vor allem im Fußball ist diese Denkweise in den Augen Geigers falsch: „Im Fußball bestimmt ja auch der Gegner meine Handlungen als Sportler. Selbst wenn ich nur leicht verletzt bin, kann der Gegner meine Bio-Mechanik und Koordination außer Betrieb setzen.“

So funktioniert die Kompressionshose

+ Hilft der Kompressionsapparat des FCB? David Alaba, Hummels und Arturo Vidal hoffen darauf. © fkn Ein optischer Hingucker ist diese Hose nicht, doch nicht nur einige FCB-Stars schwören auf sie. Viele Sportler nutzen sie zur schnelleren und besseren Regeneration. Die Hose verwendet dynamische statt statische Kompression und imitiert die Muskelpumpe der Beine, um die Bewegung von Flüssigkeit und Metaboliten nach einem intensiven Training stark verbessern. Jede einzelne Partie des Beins wird dabei optimal behandelt.

Manuel Bonke