„Hast du Tipps?“: Kreisliga-Kicker löchert Nagelsmann, Bayern-Coach antwortet eiskalt

Von: Marius Epp

Ein Fan bedrängt Julian Nagelsmann, um ihm eine „wichtige“ Frage zu stellen. © Screenshot Instagram/atsv_muenchberg-schlegel

Ein Kreisliga-Kicker fragte Julian Nagelsmann um Rat für ein wichtiges Spiel. Die Antwort des Bayern-Trainers sorgt für Schmunzeln.

München - Julian Nagelsmann wollte eigentlich nur noch ein paar Autogramme schreiben und dann nach Hause fahren. Auf dem Parkplatz vor der Allianz Arena stellte sich der Trainer nach dem unbefriedigenden Remis des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach noch für ein paar Minuten den wartenden Fans zur Verfügung.

Einer der Anhänger wurde dann etwas aufdringlich. Der junge Mann stieg über das Geländer und nahm ungefragt ein Selfie-Video mit Nagelsmann auf. „Wir spielen morgen Kreisliga-Nord gegen Münchberg-Schlegel. Hast du Tipps für uns?“, wollte der Kreisliga-Kicker vom Bayern-Coach wissen.

Nagelsmann wird von Fan um Kreisliga-Rat gefragt: „Weniger trinken am Vorabend“

Nagelsmann schien von der Aktion wenig begeistert, antwortete aber trotzdem. Sein trockener Rat an die Amateurkicker: „Weniger trinken am Vorabend.“ Das Video teilte der Spieler des FC Wiesla Hof in seiner Instagram-Story, besagter Gegner ATSV Münchberg-Schlegel postete es ebenfalls, der Clip ging schnell viral.

Nagelsmanns Antwort sorgte bei den anwesenden Fans für Gelächter. Der Kreisliga-Fußballer gab schon einen Hinweis darauf, dass er und seine Mannschaft den Rat zu moderaterem Alkoholkonsum eher nicht befolgen werden. „Hallo? Wir spielen Kreisliga, da gehört das dazu.“

FC Bayern veranstaltet Lederhosen-Fotoshooting - Mané kennt Tradition schon

Die Zeiten, in denen das auch im Profifußball noch dazugehörte, sind längst vorbei. Trotzdem hatten die Bayern-Stars am Sonntag ein Bierglas in der Hand: Beim traditionellen Wiesn-Fotoshooting handelte es sich aber wohl um alkoholfreies Bier - oder um Bier, mit dem zwar angestoßen, das aber nicht getrunken wurde.

Die Bayern stoßen in feinem Gewand an. © Paulaner / Christina Pahnke

Die Stars Sadio Mané und Matthijs de Ligt waren zum ersten Mal beim Lederhosen-Fotoshooting dabei. „Ich kenne diese Tradition schon aus Salzburg“, sagte Mané. „Mir macht es Spaß, Lederhosen zu tragen.“

„Wer beim FC Bayern unterschreibt, weiß um die Lederhosen-Tradition des Clubs. Es war etwas Besonderes“, berichtete de Ligt. In Haferlschuhen und Janker gaben die beiden eine gute Figur ab. Integration auf bayerische Art eben. (epp)