Kahn im tz-Interview: „Die Welt ist nicht nur schwarz und weiß“

Von: Philipp Kessler

Mit seinem Saudi-Arabien-Besuch sorgte der Ex-Münchner Oliver Kahn für Aufsehen. Im Interview erklärt er seine Sicht auf den saudischen Fußball.

Doha – Nach seinem Aus als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München war es lange Zeit ruhig um Oliver Kahn (54). Im September sorgte der ehemalige Weltklasse-Torhüter aber wieder für Aufsehen. Grund: sein Trip nach Saudi-Arabien. In der tz äußert sich Kahn nun ausführlich über die Entwicklung im Wüstenstaat und seine Eindrücke vor Ort. Das Interview.

Oliver Kahn Geboren: 15. Juni 1969 (Alter 54 Jahre), Karlsruhe Letzter Posten: Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern Vereine als Spieler: Karlsruher SC, FC Bayern Position als Spieler: Torwart

Herr Kahn, wie kam Ihre Reise nach Saudi-Arabien überhaupt zustande?

Nach Riad wurde ich eingeladen, um eine Präsentation über Fußballclubs in Europa zu halten. Vor Ort habe ich mir ein Bild über die Entwicklung der Saudi Professional League gemacht. Dazu gehörten neben einem Besuch beim saudi-arabischen Fußballverband auch die Besuche bei Al-Hilal und Al-Nassr, beides Clubs, die in Riad beheimatet sind. Auch in den kommenden Wochen und Monaten werde ich Reisen in verschiedene Länder unternehmen – unter anderem auch Indien und die USA, um neue Eindrücke über Trends und Entwicklungen im Fußball zu sammeln.

Auf Social Media haben Sie von Ihrem Besuch in Riad Bilder mit Cristiano Ronaldo oder Neymar gepostet. Für Ihre Reise ins Königreich ernteten Sie viel Kritik. Hat Sie die öffentliche Reaktion in Deutschland überrascht?

Die Reaktionen in den sozialen Medien waren erwartbar. Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, sich die Gegebenheiten selbst vor Ort genau anzuschauen, bevor man sich eine Meinung bildet. Die Welt ist etwas komplizierter als manche sie darstellen. Sie ist nicht nur schwarz und weiß.

Oliver Kahn äußert sich nicht zu Spekulationen über ein mögliches Engagement in Saudi-Arabien. © IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Kahn: Saudi-Arabiens Interesse am Sport ist groß

Saudi-Arabien sieht sich regelmäßig mit dem Vorwurf des Sportswashing konfrontiert. Auch die Menschenrechtslage gilt als problematisch. Wie kritisch sehen Sie die Situation dort?

Der Antrieb hinter den enormen Investitionen ist der zielstrebige Umbau der Wirtschaft und der Gesellschaft Saudi-Arabiens. 60 Prozent der saudi-arabischen Bevölkerung sind unter 40 Jahre alt. Diese Gruppe hat ein großes Interesse an Unterhaltung und Sport. Dementsprechend hoch sind auch die Investitionen in diesen Bereich. Das Land befindet sich in der Phase des Wandels. Der Fußball ermöglicht es, Vorstellungen und Werte zu platzieren und kann immer ein Mosaikstein sein, um weitere Veränderungen anzustoßen. Dafür braucht es Begegnung und Austausch.

Bereits 2017 haben Sie gemeinsam mit dem saudi-arabischen Verband Projekte im Fußball umgesetzt, u.a. haben Sie die saudi-arabischen Torhüter für die WM 2018 mit Ihrer Firma Goalplay fit gemacht. Welche Entwicklung hat seitdem aus Ihrer Sicht stattgefunden?

Das Land öffnet sich nach außen und verändert sich im Inneren in einem erstaunlichen Tempo. Eine Reihe von Reformen sollen das Land moderner, liberaler sowie wirtschafts- und tourismusfreundlicher machen. Das Kinoverbot wurde aufgehoben und die Rechte von Frauen sukzessive gestärkt. Auch die Regeln zur Geschlechtertrennung wurden schrittweise gelockert. Es gibt also Veränderung.

Kahn sieht auch einen sportlichen Reiz für Spieler in Saudi-Arabien

Immer mehr Superstars und Verantwortliche zieht es von Europa in die Saudi Pro League. Ist es nur das Geld, das die Spitzenkräfte anlockt?

Natürlich spielen wirtschaftliche Interessen immer eine Rolle. Aber viele Menschen spüren, basierend auf der „Vision 2030“, eine Aufbruchstimmung im ganzen Land. Das ausgegebene Ziel, in Zukunft zu den besten Ligen auf der Welt gehören zu wollen, hat sicher zusätzlich für viele Spieler seinen Reiz.

Sie haben auf Ihrer Reise auch Ex-Bayern-Star Sadio Mané wiedergesehen. Was hat er Ihnen über seine neue Aufgabe bei Al-Nassr erzählt?

Nach der schwierigen Zeit beim FC Bayern habe ich mich gefreut, ihn endlich mal wieder lachen zu sehen. Er fühlt sich wohl und möchte mit seinem Club Titel gewinnen.

Sie haben verraten, dass sich Ihr 12-jähriger Sohn die Saudi Pro League aufgrund von Ronaldo, Benzema & Co. ansehen würde. Schauen Sie die Spiele regelmäßig gemeinsam?

Junge Menschen folgen den Top-Stars unabhängig davon, in welchem Club sie spielen. Wenn Al-Nassr mit Ronaldo und Mané, Al-Hilal mit Neymar oder Al-Ittihad mit Benzema spielen, dann interessiert es sie eben. Allerdings schauen junge Fußballfans nur noch sehr selten 90 Minuten, sondern meistens nur die Highlights. Die schaue ich mir dann auch an.

Kahn geht nicht davon aus, dass Saudi-Arabien weiter so viel Geld investieren wird

Wie weit ist das Niveau der Saudi Pro League noch von den europäischen Top-Ligen entfernt?

Das ist eine sehr spannende Frage, die ich mir vor Ort auch gestellt habe. Da gilt es noch einiges aufzuholen. Beim Fanerlebnis, der Infrastruktur, bei der Ausbildung eigener Spieler und auch beim Aufbau von Managementkapazitäten gibt es noch viele Potentiale.

Müssen Bayern München, Real Madrid & Co. bald vor den Saudi-Clubs zittern?

Sportlich im direkten Wettbewerb sicher noch nicht, aber was den Transfermarkt angeht, gibt es einen neuen Player, den viele europäische Clubs schon zu spüren bekommen haben. Die Vereine in Saudi-Arabien haben bereits im abgelaufenen Transfersommer über eine Milliarde Euro für Spielertransfers ausgegeben. Ich glaube allerdings nicht, dass das so weiter gehen wird, denn auch die Clubs in Saudi-Arabien müssen unter ihrem aktuellen Eigentümer zeitnah nachhaltig wirtschaften.

Sie sagten, es sei immer gut im Fußball, einen Wettbewerb zu haben. Inwieweit können europäische Vereine von den saudi-arabischen Mega-Investitionen profitieren?

Für die europäische Vereine ist das ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite profitieren die Clubs von den hohen Transfereinnahmen, die sie wieder reinvestieren können. Solange es sich vor allem um ältere Spieler handelt, für die man noch sehr viel Geld bekommt, ist das eine gute Sache. Wenn sich allerdings immer mehr jüngere Spieler für die SPL entscheiden, wird es gefährlich für die europäischen Ligen und ihre Clubs. Deshalb werden die Entwicklungen in Saudi-Arabien mit Argusaugen beobachtet.

Saudi-Arabische Liga hat laut Kahn noch einen weiten Weg vor sich

Sie wissen, wie ein Spitzenclub geführt werden muss. Bei Ihrer Reise konnten Sie auch Einblicke über das Innenleben der saudi-arabischen Vereine sammeln. Wie war Ihr Eindruck?

Die Verpflichtung von großen Namen war ein aufmerksamkeitsstarker Anfang. Jetzt gilt es sich club- und ligaseitig in allen Bereichen weiter zu professionalisieren. Da ist noch eine lange Wegstrecke zurückzulegen. Der Glaube an den Erfolg ist bei den handelnden Personen jedenfalls riesig.

Bei Ihrem jüngsten Besuch hatte man das Gefühl, die Saudis vergöttern Sie. Könnten Sie sich vorstellen, dort zu arbeiten?

Ich habe viele Fans in der Region, das freut mich natürlich. Es gibt einige Optionen, die ich mir gerade aus unternehmerischer Sicht ansehe. Dazu gehört auch die Entwicklung des Fußballs in Saudi-Arabien. Ich habe dort bereits zwischen 2017 und 2019 einige fußballbezogene Projekte umgesetzt. Ich möchte jedoch grundsätzlich einen Eindruck über die Entwicklung des Fußballs in verschiedenen Ländern bekommen, wie beispielsweise in Indien oder den USA. Was die Zukunft bringt, wird sich zeigen.

Al-Hilal bezeichneten Sie als legendären Club. Laut arabischen Medienberichten habe der Verein Ihnen einen Job als CEO angeboten. Stimmt das?

Zu solchen Spekulationen äußere ich mich nicht.

Sie gelten als Visionär, wollen sich immer weiterentwickeln. Welche Zukunftspläne haben Sie?

Ich bin jemand, der vor allem in der Umsetzung zuhause ist und deshalb spreche ich immer gerne über Zukunftspläne, wenn sie dann in die Tat umgesetzt werden. Wie ein berühmter Mann einmal gesagt hat: Vision ohne Umsetzung ist Halluzination.

Interview: Philipp Kessler