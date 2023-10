Bayern-Lazarett wächst an: Choupo-Moting reist wohl verletzt von Nationalmannschaft ab

Von: Jannek Ringen

Die Sorgenfalten von Thomas Tuchel wachsen immer weiter. Mit Eric Maxim Choupo-Moting hat sich der nächste Spieler des FC Bayern verletzt.

München – Eigentlich gibt es beim FC Bayern aktuell wenig Grund zur Sorge. In der Bundesliga ist man zwar Dritter, jedoch ist der Rekordmeister nach sieben Spielen immer noch ungeschlagen. Gleiches gilt auch für die Champions League, wo die Münchner in den ersten beiden Spielen Manchester United und den FC Kopenhagen schlagen konnten. Dennoch bilden sich auf der Stirn von Thomas Tuchel Sorgenfalten.

Eric Maxim Choupo-Moting Geboren: 23. März 1989 (Alter 34 Jahre), Hamburg bisherige Vereine: u.a. Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, 1. FSV Mainz 05, FC Schalke 04, Stoke City, Paris Saint-Germain, FC Bayern München Marktwert: 5 Millionen Euro

Kleiner Kader des FC Bayern – Ausfälle wiegen schwer

Im Kader des FC Bayern stehen aktuell 19 Feldspieler, was sich sicherlich auch mit der unbefriedigenden Transferphase im Sommer erklären lässt. Für das straffe Programm, welches Topclubs wie die Bayern jede Saison vor sich haben, ist der Kader auf Kante genäht. Ganz viele Verletzungen kann sich der Rekordmeister nicht erlauben.

Mit Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Raphaël Guerreiro und Serge Gnabry fallen aktuell vier Spieler aus. Besonders in der Innenverteidigung drückt der Schuh, denn es befinden sich nur drei Innenverteidiger im Kader. Beim DFB-Pokal in Münster mussten zuletzt Leon Goretzka und Noussair Mazraoui in der Innenverteidigung ran.

Eric Maxim Choupo-Moting fällt vorerst verletzt aus. © IMAGO / Christian Schroedter

Nächster Ausfall – Choupo-Moting verstärkt Bayern-Lazarett

Nach Upamecano, der wegen einer Muskelverletzung von der französischen Nationalmannschaft abgereist ist, kehrt jetzt der nächste Spieler frühzeitig an die Säbener Straße zurück. Eric Maxim Choupo-Moting ist vorzeitig von der kamerunischen Nationalmannschaft abgereist, da er sich verletzt hat.

Eigentlich sollte der 34-Jährige in den Testspielen Kameruns gegen Russland und den Senegal mit von der Partie sein, jedoch kehrt er laut Focus nun zur Behandlung der Verletzung nach München zurück. Eine genaue Diagnose über die Verletzung steht aktuell noch aus, weshalb sich noch kein Ausfallzeitraum für den Offensivspieler kalkulieren lässt.

Den FC Bayern erwartet ein hartes Programm in den nächsten Wochen

Doch aktuell braucht der FC Bayern jeden Spieler, denn in den kommenden Wochen wartet ein hartes Programm auf den amtierenden deutschen Meister. Bis zur nächsten Länderspielpause Mitte November stehen ausschließlich englische Wochen auf dem Plan. In 22 Tagen muss der FC Bayern sieben Spiele absolvieren, darunter das Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am 4. November. Dafür braucht Thomas Tuchel jeden Spieler. (jari)