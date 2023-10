Bayern-Legende trifft Formel-1-Star in Katar

Von: Niklas Kirk

Im Rahmen des Großen Preises von Katar war Ex-Bayern-Spieler Javi Martinez zu Gast. Dort traf auf seinen Landsmann und Formel 1-Fahrer Fernando Alsono.

Doha – Es keinesfalls unüblich, dass sich Größen des Sportgeschäfts bei wichtigen Veranstaltungen die Klinke in die Hand geben, so auch beim zurückliegenden Großen Preis von Katar. Dort traf Javi Martinez – Ex-Profi vom FC Bayern – auf Sponsoreneinladung auf seinen nicht weniger renommierten Landsmann Fernando Alonso.

Javi Martinez Geboren: 2. September 1988 in Estella-Lizarra/Spanien Bisherige Vereine: CA Osasuna B, Athletic Bilbao, FC Bayern München, Qatar SC Position: Innenverteidigung, Defensives Mittelfeld

Bayern-Legende trifft Formel-1-Star in Katar: Kurze Anreise für Martinez

Auf einem zugehörigen Instagram-Post sieht man die beiden spanischen Ausnahme-Athleten gut gelaunt am Rand der Rennstrecke in der katarischen Hauptstadt Doha. „Es ist nicht alltäglich, dass ich die Gelegenheit habe, eine Sportlegende zu treffen“, schrieb Martinez unter seinen Beitrag. Eine lange Anreise musste der 35-jährige Baske, der 2012 einst für die damalige Rekordablöse über 40 Millionen Euro zum FC Bayern kam, für das Meet and Greet nicht bewältigen. Seit seinem Abgang vom deutschen Rekordmeister 2021 kickt Martinez vor Ort beim Qatar SC.

Die Leistungsdaten der bisherigen Saison können sich dabei immer noch sehen lassen, denn der 18-fache Nationalspieler bewältigte alle 5 Saisonspiele über 90 Minuten und erzielte dabei zwei Treffer, obwohl er nach wie vor stets in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld eingesetzt wird. Seine vielseitigen Talente in der Defensive, die man beim Team von Thomas Tuchel in Zeiten einer angespannten Personallage vermisst, scheint er sich somit beibehalten zu haben. Auch wenn die bisherige Punkteausbeute von zwei Zählern insgesamt mager ausfiel.

Ikonen des spanischen Sports: Javi Martinez und Fernando Alonso © Eigene Montage - links: picture alliance/dpa/Sven Hoppe rechts: picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire/Beata Zawrzel

Bayern-Legende trifft Formel-1-Star in Katar – Rennergebnis wider den Erwartungen

Seine Rolle als Glücksbringer konnte er jedoch bei diesem Rennen nicht ausfüllen, denn Alsonso musste sich beim Rennen mit Platz 6 und 49 Sekunden Abstand auf den ersten Platz begnügen. Der 42-Jährige belegt nach dem Rennen den vierten Platz in der Fahrerwertung mit 183 Punkten und damit einem deutlichen Abstand auf Weltmeister Max Verstappen. In der Konstrukteurswertung ist sein Rennstall Aston Martin Aramco-Mercedes mit 283 ebenfalls vierter.

Statt Rennparkour heißt ab dem kommen Wochenende wieder Fußballplatz für Martinez. Nach der Länderspielunterbrechung wird der Ligabetrieb im Wüstenemirat wieder aufgenommen und der ehemalige Bayern-Star greift mit seiner Mannschaft ins Geschehen ein. (nki)