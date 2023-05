Bayern-Legenden unterstützen Vinicius Jr. – „In der Welt ist kein Platz für Rassisten“

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Nach dem Rassismus-Eklat in der Partie zwischen Valencia und Real Madrid, springen ehemalige FC Bayern-Stars dem 22-jährigen zur Seite.

München - 96 Sekunden. So lange dauert das Video, das Vinicius Junior (22) am Montag auf seiner Instagram-Seite geteilt hat. Es sind 96 Sekunden voller Hass gegen seine Person. „Affe“, „Geh und hol‘ Bananen“, „schwarze Sch...“, „Stirb, Vini“ – nur ein paar der Beschimpfungen, die sich der Star von Real Madrid in der laufenden Saison von den gegnerischen Fans anhören musste. Zuletzt am vergangenen Samstag in Valencia (0:1). Fakt ist: Die spanische Liga hat spätestens jetzt eine große Rassismus-Debatte. Und Vinicius Jr. erhält Unterstützung aus aller Welt.

Bayern-Legenden unterstützen Vinicius Jr. – Paulo Sergio fordert Respekt und wahre Liebe

Die Anfeindungen gegen den Offensivspieler wurden unter anderem vom brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva und von dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez scharf kritisiert. Die normalerweise hell-erleuchtete Christus-Statue hoch über Rio de Janeiro blieb am Montagabend aus Protest für eine Stunde lang im Dunkeln.

Auch Legenden des FC Bayern – der Rekordmeister, allen voran Präsident Herbert Hainer (68), setzt seit Jahren mit der Initiative „Rot gegen Rassismus“ ein Zeichen – stehen dem Brasilianer zur Seite. „Im Fußball und in der Welt ist kein Platz mehr für diese Rassisten. Es muss etwas Hartes getan werden, um diese Menschen aus den Stadien zu vertreiben“, sagt Paulo Sergio (53) der tz. „Wir müssen uns Vini Jr. im Kampf gegen Rassismus anschließen und zeigen, dass es eine erhabene Art zu leben gibt, die von altruistischer, gebender, respektvoller und wahrer Liebe geleitet wird, die das Leben wertschätzt und alle Ungerechtigkeit und Gewalt anprangert.“

Vinicius Junior deutet auf einen Fan, der ihn rassistisch beleidigt hat. Die Ordnungskräfte blieben untätig und schützten den Rassisiten somit. © imago/Breton

Bayern-Legenden unterstützen Vinicius – Ze Roberto beklagt „Tor gegen die Menschlichkeit“

Auch Ex-Bayern- und Real-Profi Ze Roberto (48) springt seinem Landsmann zur Seite. „Die kriminellen Handlungen gegen Vini sind ein Rückschlag für den Fußball und ein Tor gegen die Menschlichkeit.“ Adolfo „El Tren“ Valencia (55), der u.a. für den FC Bayern und Atletico Madrid spielte, fühlt ebenfalls mit Vinicius Jr.. „Ich bewundere ihn“, sagt der Kolumbianer der tz. „Als ehemaliger Kollege kann ich ihm nur dazu raten, erhobenen Hauptes nicht zu viel auf die Hetze und Schmähungen der gegnerischen Fans zu geben – auch, wenn es schwerfällt.“

Am vergangenen Wochenende in Valencia platzte Vinicius Jr. allerdings der Kragen. „Die Meisterschaft, die einst Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano und Messi gehörte, gehört heute den Rassisten“, schrieb Vinicius Jr. „Eine schöne Nation, die mich willkommen geheißen hat und ich liebe, die sich aber bereit erklärt hat, das Bild eines rassistischen Landes in die Welt zu exportieren.“

Rassismus-Eklat in Spanien – Vinicius Jr. erhebt Vorwürfe gegen die spanische Liga

Vinicius Jr. warf der spanischen Profi-Liga zudem vor, Rassismus als „normal“ zu betrachten. Liga-Chef Javier Tebas wies diesen Vorwurf zurück. Der spanische Fußball-Verband hat den FC Valencia mittlerweile wegen Rassismusvorfällen mit einem Teilausschluss von Fans bestraft. Für fünf Spiele dürfen keine Zuschauer auf die Südtribüne des Mestalla-Stadions.

Darüber hinaus wurde gegen den Verein eine Geldstrafe von 45 000 Euro verhängt. Am Mittwoch teilte Valencia mit, in Berufung zu gehen... Immerhin: Die Rote Karte, die Vinicius Jr. am Samstag kassiert hatte, wurde von der spanischen Liga annulliert. (Philipp Kessler und Hanna Raif)