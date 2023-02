„Grund für eine fristlose Kündigung“: Bayern-Fans rasten nach Neuer-Interview aus

Von: Boris Manz

Das Interview von Manuel Neuer sorgt für heftige Reaktionen bei den Fans des FC Bayern München. Darin äußerte er Kritik im Umgang mit Toni Tapalovic.

München – Es wird nicht ruhiger werden um Manuel Neuer. Nach seiner Verletzung bei einem Skiunfall war der 36-Jährige Dauerthema der Winterpause. Durfte er das überhaupt? Wie reagieren die Verantwortlichen des FC Bayern? Wer steht in der Zukunft zwischen den Pfosten?

Anschließend folgte die überraschende Freistellung seines langjährigen Torwart-Trainers Toni Tapalovic. Sportzeitungen, Talk-Shows und etliche Experten beteiligten sich an hitzigen Diskussionen um den Nationalkeeper. Der schwieg... bis jetzt! In einem ausführlichen Interview übte Neuer scharfe Kritik am Umgang der FCB-Verantwortlichen mit Tapalovic. Die Fans des Rekordmeisters reagierten mit Unverständnis auf die Aussagen und fordern teils harte Konsequenzen.

FC Bayern: Salihamidzic, Kahn und Nagelsmann stehen nach Verletzung hinter Neuer

Die schwache WM, die schwere Verletzung und Entlassung seines langjährigen Weggefährten Toni Tapalovics. In den letzten Monaten musste Manuel Neuer einige Nackenschläge einstecken. Während die FCB-Bosse dem DFB-Keeper in zahlreichen Momenten den Rücken stärkten, hielt sich dieser bedeckt.

Hat er seinen Kredit verspielt? Manuel Neuers Interview stößt bei den Fans größtenteils auf Unverständnis. © IMAGO / Kirchner-Media

FC Bayern News: Manuel Neuer reagiert im Interview nach Verletzung emotional auf Tapalovic-Aus

Nun äußerte sich Neuer ausführlich bei der Süddeutschen Zeitung zu den Vorkommnissen der vergangenen Monate und kritisierte die FCB-Vereinsführung scharf. Insbesondere die Freistellung von Toni Tapalovic sorgte bei Neuer für Kopfschütteln. „Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen, das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Und ich habe wirklich schon einiges erlebt“, so Neuer. „Das hat mit dem Menschlichen zu tun, dem Umgang mit einem verdienten Mitarbeiter: Wir wollen als Bayern München anders – eine Familie – sein.“

FC Bayern: Fans sind fassungslos nach Interview-Aussagen von Manuel Neuer

Aussagen, die nicht nur Kahn vor den Kopf stoßen, sondern auch die Fans. Bei tz.de ging es in den Kommentarspalten heiß her. „Bei jedem ‚normalen‘ Unternehmen wäre so ein ‚Interview‘ der Grund für eine fristlose Kündigung“, schrieb ein Leser. Ein anderer spottete: „Auch so kann man seine Karriere beenden.“

Auch bei Instagram bekam Neuer die Reaktionen der Fans zu spüren. Ein Anhänger kommentierte unter ein Bild, das Neuer und Tapalovic zeigt: „Ich kann nicht verstehen, wie ein jahrelanger Kapitän vor so wichtigen Spielen so vor die Presse treten kann. Obwohl genug Unruhe im Verein ist.“ Von Ruhe sind sie in München jetzt wieder weit entfernt. Oliver Kahn kündigte „deutliche“ Gespräche an.