Kane zum FC Bayern? Mario Götze meldet sich mit eindeutiger Meinung zu Wort

Von: Johannes Skiba

Mario Götze von Eintracht Frankfurt würde einen Wechsel von Harry Kane von den Tottenham Hotspur zum FC Bayern begrüßen.

Frankfurt — Das Interesse des FC Bayern München an Harry Kane ist das heißeste Transferthema Deutschlands. Der Weltstar wäre eine Bereicherung für die Bundesliga und ein klares Statement des deutschen Rekordmeisters an die nationale und internationale Konkurrenz. In einer Presserunde hat Eintracht Frankfurts Mario Götze sich nun ebenfalls zur Wechselposse geäußert und befürwortet eine Verpflichtung des Engländers.

Mario Götze Geboren: 3. Juni 1992 (Alter 31 Jahre), Memmingen Aktueller Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelfeld

Götze sieht einen Kane-Wechsel zum FC Bayern als Bereicherung für die Bundesliga

Im Trainingslager von Eintracht Frankfurt sagte der WM-Siegtorschütze von 2014 zum Buhlen des FC Bayern um Harry Kane: „Für die Bundesliga wäre es ein Top-Transfer. Wir würden uns alle freuen, auch wenn er zu Bayern geht. Es wäre eine Bereicherung für die Liga, weil er eine besondere Qualität mitbringt. Es wäre ein positives Signal.“

Die Presserunde konnte der 31-Jährige dabei aber nicht mit Exklusiv-Informationen versorgen. Götze habe „keine genauen Informationen. Ich kriege es nur über die Medien mit.“ Der Deal mit dem Stürmer der Tottenham Hotspur ist allerdings noch nicht auf der Zielgeraden, zumal Aussagen von FCB-Präsident Herbert Hainer zum Transferthema zuletzt für Wirbel in London gesorgt haben könnten.

Harry Kane und Mario Götze - damals noch im Trikot von Borussia Dortmund - trafen 2019 in der Champions League aufeinander. © imago/Stephenson

Ex-Bayern-Spieler Mario Götze fühlt sich bei Eintracht Frankfurt wohl

Auch wenn Eintrachts Mario Götze sich offenbar auch mit Fußball-Themen außerhalb von Frankfurt beschäftigt, konzentriert sich frühere Profi des FC Bayern nur auf die SGE, wie der Mittelfeldspieler weiter ausführt. Götzes Fokus liege „komplett auf Eintracht Frankfurt und meinen Aufgaben dort“, sagte der Profi unabhängig zu seinem Kommentar über die Gerüchte um Harry Kane.

Über eine Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland würde sich der Weltmeister von Rio freuen. Eine Nominierung für die Heim-EM wäre „was Besonderes.“ Sollte der Wechsel von Harry Kane von Tottenham in die Bundesliga zu den Bayern also nicht klappen, könnte Götze vielleicht im nächsten Sommer im Trikot der deutschen Nationalmannschaft auf den englischen Kapitän treffen. (jsk)