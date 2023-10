Freundin von Max Eberl lebt in München und arbeitet für Teleshoppingsender

Von: Alexander Kaindl

Max Eberl und RB Leipzig gehen getrennte Wege. Privat hat der Niederbayer sein Glück gefunden – seine Freundin Natascha Fruscella lebt und arbeitet in München.

München – Große Aufregung vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München: Die Sachsen hatten sich am Freitag von ihrem bisherigen Sportgeschäftsführer Max Eberl getrennt. Sportdirektor Rouven Schröder übernimmt seine Aufgaben.

Max Eberl Geboren: 21. September 1973 (Alter 50 Jahre), Bogen Vereine als Manager: Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig Vereine als Spieler: FC Bayern, VfL Bochum, Greuther Fürth, Borussia Mönchengladbach Position als Spieler: Abwehr

Max Eberl und RB Leipzig trennen sich

Der Grund für die Blitz-Trennung von Eberl? Im offiziellen Statement hieß es: „Das fehlende Commitment zum Klub veranlasst uns zu dieser Entscheidung. Dies geschieht völlig unabhängig vom Kaderumbruch und den sportlichen Ergebnissen. Sportdirektor Rouven Schröder übernimmt die sportliche Leitung. Wir danken Max für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Eberl war nach etwas mehr als 13 Jahren als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach im Januar 2022 zurückgetreten. Sein Ausscheiden hatte er damals mit emotionalen Worten begründet: „Weil ich erschöpft und müde bin. Ich möchte einfach raus, ich möchte mit dem Fußball nichts zu tun haben.“ Am 1. Dezember trat er dann seinen neuen Posten bei RB Leipzig an – also zehn Monate und drei Tage später.

Eberl tritt bei Gladbach zurück, fängt bei Leipzig an – und fliegt dort raus

Diese Verbindung hielt nun bis zum 29. September 2023 – fünf Tage kürzer als seine Pause zwischen Gladbach und Leipzig. Und jetzt? Seit jeher wird Max Eberl mit einem Posten beim FC Bayern München in Verbindung gebracht. Dort hatte Hasan Salihamidzic seinen Posten als Sportvorstand im Mai räumen müssen. Seit dem 1. September ist nun Christoph Freund als Sportdirektor tätig – aber eben nicht als Sportvorstand. Ein Amt, das für Eberl – alleine wegen seiner niederbayerischen Herkunft und seiner Zeit als Spieler beim FC Bayern – durchaus attraktiv daherzukommen scheint.

Wie geht es also weiter? Bei RB Leipzig spricht man von einem „fehlenden Commitment“. Dieses fußt möglicherweise darauf, dass sich Eberl zuletzt vermehrt in München aufgehalten hatte. Dort lebt und arbeitet seine Freundin Natascha Fruscella, mit der sich der 50-Jährige zuletzt vermehrt in der Öffentlichkeit gezeigt hatte.

Max Eberl mit Freundin Natascha Fruscella. © Jan Huebner / Eventpress / Imago

Freundin von Max Eberl lebt in München und arbeitet für Teleshoppingsender

Im Podcast „Phrasenmäher“ sagte Eberl im Januar 2023: „Ich habe meine Jugendliebe nach 35 Jahren wiedergetroffen. Das Leben hat dann doch seine Fügungen, über die man extrem glücklich und froh ist. Mit 14 Jahren waren wir zwei Jahre irgendwie mal ja und nein zusammen.“

Fruscella ist 49 Jahre alt, arbeitete früher in der Gastronomie und mittlerweile als Moderatorin beim Teleshoppingsender HSE. Dort werden Produkte aus den Bereichen Mode, Schmuck, Beauty, Wellness sowie Haushalt und Wohnen vorgestellt. Auf ihrem Instagram-Account gibt es den einen oder anderen Beitrag mit HSE-Bezug – der „aktuellste“ Post ist aber über zwei Jahre alt. (akl)