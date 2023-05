Schweinsteiger gratuliert Ehefrau Ana Ivanovic zum Muttertag: Fans von „Liebeserklärung“ gerührt

Für den frisch gebackenen Dreifach-Vater Bastian Schweinsteiger ist der Muttertag offenbar ein besonderer Tag. Der Ex-Bayern-Profi sendete süße Grüße an seine Frau Ana Ivanovic.

München – Der vergangene Sonntag war für viele Familien ein besonderer, denn den Muttertag nutzen viele Väter und Kinder, um sich bei den Protagonistinnen des Tages zu bedanken und ihnen eine Freude zu machen. Der Weltmeister Bastian Schweinsteiger, der vor wenigen Tagen zum dritten Mal Vater wurde, gehört wohl ebenfalls zu den Elternteilen, denen eine solche Geste wichtig ist.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic\t \t \t Ein Paar seit: 2015 Verheiratet seit: Juli 2016 Anzahl der gemeinsamen Kinder: 3 (Luka, Leon, dritter Name noch nicht bekannt) Geburtsjahre der Kinder: 2018, 2019 und 2023

Bastian Schweinsteiger sendet Muttertagsgrüße: „Könnte mir keine bessere Mutter vorstellen“

Der langjährige Profi des FC Bayern München ist bereits seit 2015 mit seiner Ehefrau Ana Ivanovic zusammen. Gemeinsam mit der serbischen Ex-Tennisspielerin hat „Schweini“ bereits drei Kinder, nach Luka und Leon kam kürzlich ein neues Baby auf die Welt. Die Freude im Hause Schweinsteiger-Ivanovic über den etwas anderen Neuzugang war daraufhin offenbar groß.

Die ehemalige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste erholt sich derzeit von der zurückliegenden Geburt, von Ehemann Basti gibt es nur Unterstützung. So sendete der 38-jährige Oberbayer am Muttertag per Instagram besondere Glückwünsche an seine Gattin. „Ich könnte mir keine bessere Mutter für unsere Kinder vorstellen! Schönen Muttertag“, schrieb Schweinsteiger unter ein Foto, das seine Frau natürlich lächelnd auf einem Stuhl sitzend zeigt.

Fans von Schweinsteiger-Geste beeindruckt: „So eine schöne Liebeserklärung“

Anders als bei anderen Instagram-Beiträgen des Ex-Nationalspielers kommentierten diesmal keine Prominenten oder Ex-Mitspieler, wie etwa Thomas Müller, der auch in den Sozialen Medien oft zum Scherzen aufgelegt ist. Jedoch reagierten einige Fans auf Schweinsteigers süße Botschaft an die Mutter seiner Kinder.

Dabei gehen vor allem weibliche Fans unter dem Bild auf die glücklich aussehende Ivanovic ein. „Du hast die schönste und beste Frau!“, kommentiert eine Userin, eine andere schreibt: „Wunderhübsche Frau, tolle Ausstrahlung“. Wie ein anderer User meint, werde die 35-Jährige „mit dem Alter immer hübscher“, eine andere Nutzerin beschreibt sie als „tolle, warmherzige und intelligente Frau“. Ob Schweinsteiger mit so viel Lob für seine Frau umgehen kann? Immerhin schreibt eine Userin auch nette Worte zum Instagram-Beitrag des ehemaligen Fußballspielers, der „so eine schöne Liebeserklärung“ formuliert habe. (ajr)