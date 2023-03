Die möglichen Viertelfinal-Gegner des FC Bayern im tz-Check

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der Blick geht gespannt auf die Auslosung. Im Viertelfinale der Champions League wartet unweigerlich ein Topgegner auf den FC Bayern München.

Nyon - Der FC Bayern München ist das einzig verbleibenden deutsche Team in der Königsklasse. Freitag (ab 12 Uhr) findet die Auslosung des Viertelfinales der Champions League im schweizerischen Nyon statt. Dabei gibt es keinerlei Einschränkungen mehr. Es können also auch Mannschaften aus dem gleichen Land gegeneinander antreten. Duelle, die es bereits in der Gruppenphase gab, sind ebenfalls möglich.

Die möglichen Viertelfinal-Gegner des FC Bayern im tz-Check.

Drei Italiener für den FC Bayern München in der Champions League möglich

SSC Neapel: Der Geheimfavorit auf den Titel. Die Stärke Napolis ist das Kollektiv. Herausragend sind die Offensivspieler Khvicha Kvaratskhelia (22) und Victor Osimhen (24). Das Team von Trainer Luciano Spalletti (64) steht defensiv gut und ist offensiv gut organisiert. Zur Schwäche könnte die internationale Unerfahrenheite der Mannschaft werden: Napoli steht zum ersten Mal im Viertelfinale.

Inter Mailand: Erstmals seit zwölf Jahren wieder im Viertelfinale. Die Power der Italiener kommt mit Nicolo Barella (26), Hakan Calhanoglu (29) und Henrikh Mkhitaryan (34) aus dem Mittelfeld. Gegen kleinere Gegner in der Liga hatte das Team zuletzt Probleme. In der Gruppenphase gewann Bayern zweimal mit 2:0 souverän gegen Inter.

AC Mailand: Nach elf Jahren Wartezeit wieder in der Runde der besten Acht. Die Rossoneri spielen im 3-5-2-System. Der bekannteste Spieler ist Oldie-Stürmer Zlatan Ibrahimovic (41). In der Abwehr brilliert ein Deutscher: Ex-Schalke-Verteidiger Malik Thiaw (21). Dennoch sind die Mailänder Teams die wohl einfachsten FCB-Gegner.

City oder Chelsea als Hammer-Los für das Champions-League-Viertelfinale des FC Bayern?

Manchester City: Die Mannschaft von Coach Pep Guardiola (52) lechzt noch immer nach dem Champions-League-Titel. In der Elf von Ilkay Gündogan (32) sticht Erling Haaland (22) hervor. Sorgen macht die Anzahl der leichtfertig kassierten Gegentore. Nach der Bayern-Leihe von Joao Cancelo (28) spielt City oft mit Innenverteidiger auf der Außenverteidiger-Position.

FC Chelsea: Angesichts der irren Investitionen (611,49 Mio. Euro) eine Horror-Saison. Trainer Graham Potter (47), mit seinem Team in der Premier League nur Zehnter, ist angezählt. Trotzdem sind Kai Havertz (23) & Co. noch immer zu Großem fähig.

Könnte der FC Bayern in der Champions League gegen Rekordsieger und Topfavorit Real Madrid bestehen?

Benfica Lissabon: Das Überraschungsteam. Coach Roger Schmidt (47) genießt ein hohes Standing. Als Star gilt der schnelle Angreifer Rafa Silva (29). Schwachstelle ist die Rechtsverteidiger-Position.

Real Madrid: In der Liga läuft es nicht rund, dafür glänzen die Spanier wie gewohnt in der Champions League. Die Stärken von Antonio Rüdiger (30) & Co. liegen auf der Hand: u.a. individuelle Klasse, Unberechenbarkeit in der Offensive, Glaube an sich selbst. Schwächen sind eine gewisse Abhängigkeit von Stürmer Karim Benzema (35) und die Linksverteidiger-Position. Philipp Kessler, Manuel Bonke