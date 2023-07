Harry Kanes große Liebe: Welche Rolle spielt seine Ehefrau Katie beim Transfer?

Von: Lina Krull

Der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern München bahnt sich weiter an. Doch welchen Einfluss hat seine Ehefrau auf den Sprung in die Bundesliga?

München – Lange vor seiner Profi-Karriere lernten sie sich kennen – die große Liebe hält bis heute: Katie Goodland ist die Ehefrau des englischen Top-Torjägers und Rekordtorschützen Harry Kane. In der Chingford Foundation School in London begann die Reise der beiden, dort lernten sie sich kennen und lieben. Mittlerweile ist aus dem Traumpaar eine fünfköpfige Familie geworden. Und diese könnte bei dem Wechsel von Harry Kane von Tottenham Hotspur zu Bayern München eine wichtige Rolle spielen.

Harry Edward Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Aktuelles Team: Tottenham Hotspur Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Harry Kane über Ehefrau Katie: „Sie bringt mich auf den Boden der Tatsachen zurück“

Katie Goodland ist 30 Jahre alt, Sportwissenschaftlerin und heute als Fitnesstrainerin aktiv. Die Engländerin nimmt ihre Follower auf Instagram gerne auch mal mit bei sportlichen Aktivitäten – oder zeigt Einblicke in das Familienleben der Kanes. Mit voller Unterstützung steht sie hinter dem englischen Nationalspieler und feuert mit ihren drei Kindern Ivy, Vivienne Jane und Louis „Daddy“ regelmäßig bei Spielen von Tottenham und der Nationalmannschaft an. Und auch sonst scheint die Beziehung zwischen Harry und Katie sehr eng und stark zu sein.

Das verriet der englische Nationalspieler gegenüber dem britischen Portal Mirror: „Sie bringt mich auf den Boden der Tatsachen zurück. […] Wenn ich mich wegen etwas schlecht fühle oder mir etwas von der Seele reden muss, kann ich mich einfach an sie wenden […].“ Ob sich Harry wegen des offenbar bevorstehenden Abschieds von Tottenham Hotspur auch an Katie gewandt hat?

Kanes Ehefrau Katie Goodland und die Kinder Ivy, Vivienne Jane und Louis müssten bei einem Transfer mit nach München kommen. © IMAGO/Andrew Matthews

In der Öffentlichkeit ist von Katie noch keine Meinung zum möglichen Wechsel an die Isar bekannt. Intern könnte Katie für Harry aber eine wichtige Stütze sein. Schließlich bezeichnet er sie als „beste Freundin“ – und sie spricht von „Seelenverwandtschaft“. Ein neues Gerücht heizt den Poker um Kane wieder an, welches auch Katie und die Kinder betrifft.

Insider-Gerüchte sprechen gegen Kane-Wechsel zu Bayern München

Ex-Tottenham-Trainer Harry Redknapp mischt sich beim Transferpoker um den 29-jährigen Top-Star mit noch nicht bestätigten Gerüchten ein, die das Leben der Familie Kane betreffen. „Ich glaube, er baut ein neues Haus“, stellt Redknapp bei BBC Radio Wales klar und gibt Einblicke in die Gefühlswelt von Harry Kane: „Die Familie ist das Wichtigste überhaupt für ihn, es gibt also keine Chance, dass er zu Bayern München geht. Er wird bei Tottenham bleiben“.

Vorerst ist zwischen Bayern und Tottenham noch keine Einigung erzielt worden. Die Münchner legten dem Premier-League-Club einen 70-Millionen-Deal auf den Tisch. Der Verein lehnte ab und fordert offenbar deutlich mehr. Gleichzeitig hat offenbar Paris Saint-Germain beim Transfer des Engländers die Finger im Spiel, wie die französische Tageszeitung Le Parisien berichtet. Bei der Entscheidung, ob und zu wem Harry Kane am Ende wechselt, wird vermutlich auch Katie Goodland ein Wörtchen mitreden wollen. (likr)