„Art und Weise gefällt mir nicht“: Kritik an Kahn wird lauter

Von: Niklas Kirk

Die letzten Misserfolge stellen Entscheidungen und Kommunikation von Oliver Kahn in den Fokus. Im Doppelpass wird er zum Ziel vielfältiger Kritik.

München – Die unkonventionelle Entscheidung, Julian Nagelsmann von seinem Posten als Cheftrainer des FC Bayern zu beurlauben, sollten vor allem einem Zweck dienen: Die als gefährdet betrachteten Saisonziele zu retten. Die darauffolgenden Entwicklungen sind ebenso bekannt und die Saisonziele entweder passé wie im Fall des DFB-Pokals, stark gefährdet wie im Fall der Champions-League oder mit Wohlwollen etwas weniger gefährdet im Fall der Meisterschaft. Nicht zuletzt, da Borussia Dortmund im Spiel gegen den VfB Stuttgart wiedermal einen Matchball liegen ließ um den FCB noch mehr unter Druck zu setzen.

Oliver Kahn Geboren: 15. Juni 1969 in Karlsruhe Vereine als Aktiver: Karlsruher SC, FC Bayern München A-Länderspiele: 86 Einsätze

Heldt mit Kritik an Kahn im „Doppelpass“ – „Die Art und Weise gefällt mir nicht“

Da Nagelsmann, der die Kabine verloren haben soll, in München nicht mehr in der Verantwortung steht, wechselt der Fokus der Spuren- und Fehlersuche allmählich vom Platz auf die Tribüne, wo Oliver Kahn als gewichtiger Entscheidungsträger im Verein seinen Platz hat. Nach dem 1:1 gegen die TSG Hoffenheim, wurde Kahn im Sport1-Doppelpass zum Ziel vielfältiger Kritik, allen voran durch Ex-Bundesliga-Manager Horst Heldt.

Für Heldt, für den beim FC Bayern gerade „alles wackelt“, befindet sich der Verein in einer teils hausgemachten Situation, die zudem unter anderem von Kahn zusätzlich noch mangelhaft moderiert wird. Als Aufhänger diente ihm das Unentschieden gegen die Kraichgauer, da Kahn hier statt klare Worte in der Mixed-Zone anzuschlagen, oder sich der Runde im Doppelpass zuzuschalten, lediglich einen Tweet absetzte. Zwar wisse auch Heldt, dass heutzutage „vieles über Social Media läuft“, in dieser Situation einer solchen Nachricht jedoch nicht ausreichend Wichtigkeit beigemessen werden kann. „Die Art und Weise gefällt mir nicht – das kann man auch delegieren“, fügte Heldt hinzu.

Oliver Kahn lässt seine Wut heraus. © IMAGO

Kritik an Oliver Kahn wird lauter – öffentliche Widersprüche nach Nagelsmann-Aus

Ohne die Entscheidung als solche zu bewerten, kam Heldt auch beim Thema Nagelsmann-Entlassung auf die Kommunikation der Verantwortlichen zu sprechen.: „Da ist vieles, was nicht funktioniert. Die Spieler waren auch geteilter Meinung. Das Entscheidende war die Art und Weise, wie das stattgefunden hat: Wenn ich das entscheide, was mein legitimes Recht ist als Verein, dann muss ich mir genau überlegen, wie ich das sage.“ Als unglücklich stellte Heldt nochmals den öffentlichen Widerspruch hinaus, dass laut der FCB-Bosse Nagelsmann die Kabine verloren hätte, was von Spieler teilweise dementiert wurde.

Als letztes Versäumnis der Führungsetage um Oliver Kahn machte Heldt den Umgang mit der Causa Sané-Mané fest. Auch hier sei die öffentliche Moderation über den Vorfall und die darauffolgende Sanktion zu sehr auf Trainer Thomas Tuchel abgewälzt worden: „Das verwundert einen, weil es eben nicht Aufgabe des Trainers ist“.