Rafinha möchte seine Karriere im Trikot des FC Bayern beenden

Von: Johannes Skiba

Der ehemalige FC-Bayern-Profi Rafinha will seine Karriere mit einem Abschiedsspiel in München beenden. Das bot der Bayern-Vorstand dem Brasilianer an.

São Paulo – Der frühere FC-Bayern-Spieler Rafinha ist noch immer aktiv. Mit dem FC São Paulo feierte er kürzlich einen historischen Erfolg im nationalen Pokalwettbewerb Copa do Brasil. Der Rechtsverteidiger kommt mit 38 Jahren seinem Karriereende immer näher. Am Rande einer Veranstaltung zur Feier des Pokalsieges sagte der Brasilianer nun, dass er seine Laufbahn gerne im Trikot des FC Bayern beenden möchte.

Marcio Rafael Ferreira de Souza Geboren: 7. September 1985 (Alter 38 Jahre), Londrina, Paraná, Brasilien Aktueller Verein: FC São Paulo Position: Rechtsvertediger

FC-Bayern-Aufsichtsrat Rummenigge hat bereits mit Rafinha gesprochen

Sieben Jahre lang trug der Abwehrspieler das Hemd des FC Bayern. Die Gespräche über ein Abschiedsspiel in München laufen bereits, wie Rafinha Pressevertretern mitteilte: „Rummenigge und der gesamte Bayern-Vorstand haben mir die Türen geöffnet, meine Karriere dort zu beenden. Für mich war es eine große Belohnung, das vom FC Bayern München zu hören. Ich bin glücklich. Natürlich ist es nur ein Spiel, aber es ist eine Möglichkeit. Ich möchte es so machen, weil ich meine gesamte Karriere in Deutschland verbracht habe.“

Das Angebot des Bayern-Vorstandes scheint Rafinha mit großer Sicherheit annehmen zu wollen, wie der Brasilianer weiter ausführt: „Ich glaube, als Krönung meiner Karriere wäre es gar nicht so schlecht, noch ein Spiel für Bayern München zu spielen. Es ist ein Wunsch, den ich habe. Mein letztes Spiel wird dort sein, das kann ich sagen.“

Rafinhas letzter Titelgewinn in Brasilien mit dem FC São Paulo (links) und der Champions-League-Gewinn 2013 mit dem FC Bayern (rechts). © Montage/Imago

Rafinha spielt noch mindestens sechs Monate Profifußball

Außerdem möchte Ex-Bayern-Profi Rafinha noch sechs Monate oder maximal ein Jahr seine Profikarriere in der brasilianischen Série A fortsetzen. Der Vereinspräsident des FC São Paulo Julio Casares möchte den Vertrag von Rafinha gerne für diesen Zeitraum verlängern. Schmerzen und die Distanz zu seiner Familie sind die Gründe für das baldige Karriereende von Rafinha.

Ein Abschiedsspiel beim FC Bayern München in 2024 ist also möglich. Für keinen anderen Verein schnürte der kompromisslose Außenverteidiger seine Fußballschuhe länger. Eine letzte Partie in der Allianz Arena ist demnach ein passender Abschied für den beliebten Verteidiger. (jsk)