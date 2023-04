Der leidende Titan in Bildern: Bayern-Boss dreht auf der Tribüne durch

Von: Jan Oeftger

Oliver Kahn war ob der Leistung seiner Mannschaft nicht mehr auf seinem Sitz zu halten. © Imago

Der FC Bayern gibt gegen die TSG Hoffenheim weitere Punkte ab. Chef Oliver Kahn leidet auf der Tribüne kräftig mit.

München – Das 1:1 gegen die TSG Hoffenheim (das Spiel im Live-Ticker zum Nachlesen) bedeutet den nächsten Rückschlag für den Rekordmeister Bayern München. In einem engen Spiel muss sich der Rekordmeister mit einem Punkt zufriedengeben. In der ersten Halbzeit gingen die Münchner noch in Führung durch ein Tor von Benjamin Pavard (17.).

Oliver Kahn geboren am 15. Juni 1969 in Karlsruhe Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München

Hoffenheim gelingt gegen FC Bayern der Ausgleich

Doch Abstiegskandidat Hoffenheim gab sich nicht auf und kam durch Kramaric zum Ausgleich (71.). Die zuletzt aufgekommene Torwart-Diskussion um Yann Sommer ist damit nicht beendet. Ein weiterer Pavard-Treffer fast im Gegenzug wurde nach Videobeweis aberkannt. Trotz weiterer Chancen konnten die Bayern keinen weiteren regulären Treffer mehr nachlegen. Sie müssen sich mit einem Unentschieden zufriedengeben.

FC Bayern hat nur zwei Siege in fünf Tuchel-Spielen geholt

Damit haben die Bayern aus den ersten fünf Partien unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel lediglich zwei Siege holen können. An das starke erste Spiel gegen Borussia Dortmund (4:2) konnten sie nicht mehr anknüpfen. Nach dem deutlichen 0:3 in der Champions League bei Manchester City sollte gegen Hoffenheim eine Reaktion folgen. Diese blieb jedoch aus.

Der Trainerwechsel ist aufgrund der schwachen Leistungen und unbefriedigenden Ergebnisse umstritten. Kein Wunder also, dass der oberste Entscheidungsträger Oliver Kahn momentan besonders unter Druck steht.

Oliver Kahn erlebt einen Wutanfall auf der Bayern-Tribüne

Auf der Tribüne konnte Oliver Kahn seinen Augen nicht trauen. Der Vorstandsvorsitzende lief wie von der Tarantel gestochen auf und ab und regte sich über die Münchner Chancenverwertung auf.

Der Kahn-Wutanfall in Bildern:

Oliver Kahn lässt seine Wut heraus. © IMAGO

Oliver Kahn blickt nervös auf die Uhr. © IMAGO/Eduard Martin

Oliver Kahn schreit sein Unverständnis heraus. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der Vorstandsvorsitzende möchte seiner Elf etwas zurufen. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Kahn nervös mit den Händen in den Hüften. © IMAGO/Eduard Martin

Bayern-Chef Oliver Kahn kann es nicht fassen. © IMAGO

Oliver Kahn tigert auf der Tribüne auf und ab. © IMAGO/Eduard Martin

