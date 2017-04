Bayern - Real: 450 Polizisten im Einsatz nach Anschlag auf BVB-Bus

München - Die Münchner Polizei hat nach dem Angriff auf den BVB-Bus mit höheren Sicherheitsvorkehrungen für das Champions-League-Viertelfinale zwischen Bayern und Real reagiert.

So waren am Mittwochabend 450 statt der geplanten 370 Polizisten im Einsatz sein – und das vor allem rund um die Mannschaftshotels. Bereits am Morgen ließ die Polizei die Busse der Viertelfinal-Gegner von Sprengstoffhunden durchsuchen. Alle Maßnahmen hielten sich in einem noch üblichen Rahmen, sagte der Polizeisprecher. „Denn wir haben keine Hinweise auf Gefährdungen in München.“ Daher wurde am Mittwochabend nicht der höchstmögliche Aufwand betrieben. Wir hörten uns bei Fans in der Arena um.

„Wenig Gedanken“

Christa und Andreas Niegert sind aus Wien angereist. „Wir haben uns relativ wenig Gedanken gemacht über das, was in Dortmund passiert ist“, meint Christa. „Das ist tragisch. Aber ich glaube, dass das überall auf der Welt passieren kann. Wir wollen uns die Vorfreude nicht nehmen lassen.“ Andreas stimmt seiner Frau zu. „Schließlich sind wir knapp vier Stunden angereist.“

Christa (55) und Andreas (52) Niegert

“Wir fühlen uns sicher“

„Wir fühlen uns hier sicher“, sagt Oliver Fried-Weiß, der mit seiner Tochter Kimberley im Stadion ist. „Natürlich ist es schlimm, was am Dienstag in Dortmund passiert ist. Aber wir wollen uns deshalb nicht die Freude an dem Spiel nehmen lassen.“ Auch seine Tochter hat kein mulmiges Gefühl. „Mein Papa hat mir erzählt, was in Dortmund passiert ist. Aber ich habe trotzdem keine Angst.“

Oliver Fried-Weiß (50) und Tochter Kimberley (10)



„Keine Bedenken“

„Unsere Gefühlslage ist gut, wir haben keine Bedenken, dass hier etwas passieren kann“, sagt Andreas Huber, der mit seinem Vater Werner in der Arena ist. „Klar, man macht sich Gedanken über das, was passiert ist, aber der Fußball steht trotzdem im Vordergrund.“ Dennoch versteht er, dass nicht jeder mit so einem sicheren Gefühl wie er ins Stadion fährt. „Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere seine Karte zurückgegeben hat.“

Andreas (23) und Werner (48) Huber

