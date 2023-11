Vergessener Bayern-Stürmer schießt Mega-Tor: FCB hat Rückkauf-Klausel

Von: Niklas Kirk

Beim FC Bologna wird Joshua Zirkzee Vertrauen in Form von Spielzeit entgegengebracht. Diese beginnt er allmählich mit Torbeteiligungen zurückzuzahlen.

Bologna – Es war der viel beschworene Büchsenöffner, ein echter Blitzstart bei diesem Serie-A-Duell in Reggio Emilia. Der FC Bologna aus der Regionshauptstadt trat am 10. Spieltag bei Sassuolo an, um seinen vielversprechenden Saisonstart fortzusetzen, da kam Michel Aebischer der Geistesblitz. Aus der eigenen Hälfte heraus schickt er Joshua Zirkzee mit einem unendlich langen Flugball auf die Reise. Unnachahmlich nimmt der Niederländer den Ball mit dem Außenriss an, zieht in den Strafraum und schiebt das Spielgerät lässig ins Netz, nachdem er Heim-Keeper Consigli hat ebenso lässig aussteigen lassen. Nach einem beschwerlichen Beginn scheint der Ex-Stürmer des FC Bayern in der Serie A angekommen zu sein.

Vergessener Bayern-Stürmer: Zirkzee in der Startelf gesetzt

Zwar mussten sich die „Rossoblu“ am Ende mit einem 1:1 begnügen, doch scheint die Formkurve sowohl bei Mannschaft als auch bei Joshua Zirkzee nach oben zu zeigen. Nur eine Niederlage kassierte der Vorjahres-neunte in elf Partien, stellt mit acht Gegentreffern aktuell die drittbeste Verteidigung nach Inter Mailand und Juventus Turin. Dass der ganz große Wurf bisher ausblieb, darauf verweisen die gerade mal zwölf geschossenen Tore, für die sich Zirkzee in dieser Saison endlich hauptverantwortlich zeigen soll. Denn neben vier Siegen spielte man gleich sechsmal nur Remis.

Nach seiner Ankunft aus München letzte Saison hatte es der 22-Jährige bisweilen schwer. Mal plagte ihn eine Verletzung, mal blieb er ohne Einsatz auf der Bank und zudem besetzte Exzentriker Marko Arnautović die Position im Sturm, dem trotz eigener Verletzungssorgen in 21 Ligaspielen beachtliche zehn Treffer gelangen. Nun ist Arnautović jedoch bei Inter und die Einsatzzeit von Zirkzee erhöht sich. In allen elf Ligaspielen bot Thiago Motta Zirkzee von Beginn auf, hielt auch an ihm fest, nachdem ihm in den ersten sieben Spielen lediglich ein Treffer gelungen war. Dieser revanchierte sich am achten Spieltag mit dem wichtigen Ausgleichstreffer gegen Spitzenreiter Inter.

Vergessener Bayern-Stürmer

Setzt sein Traumtor jetzt zusätzliche Kräfte bei ihm und seiner Mannschaft frei? Der positive Trend reißt zumindest nicht ab. Ganze zehn Pflichtspiele sind die blau-roten ungeschlagen, konnten dabei auch gegen die Topteams aus Mailand und Neapel bestehen. Und der Ex-Bayer? Nach dem Duell mit Saussolo begrüßte die Mannschaft Lazio im heimischen Stadio Renato Dall’Ara und bezwang die Hauptstädter – stilecht als Abwehrbollwerk – mit 1:0 wobei Zirkzee den entscheidenden Assist gab.

Dieser scheint nach unvollendete Jahren in München mit Leih-Gastspielen in Parma und Anderlecht die Basis für einen möglichen Durchbruch gefunden zu haben. Zudem profitiert er vom Vertrauen, das er aktuell erhält. Ob der FC Bayern ein Auge auf diese Entwicklung wirft? „In Joshua Zirkzee steckt großes Potenzial, und für seine Entwicklung sind nun regelmäßige Einsätze elementar“, begründete der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidžić den Transfer.

Wird dieses Potenzial einmal wiedererkannt, könnte der FC Bayern auf eine damals vereinbarte Transferklausel zurückgreifen, um ihn ins Team von Thomas Tuchel zurückzuholen. Bis es so weit, wird sich Zirkzee, dessen Vertrag in Bologna bis 2026 läuft, jedoch erstmal seiner Hauptaufgabe widmen. Tore in der Serie A schießen. (nki)

