Goretzka macht sich über Gucci-Gnabry lustig: Bayern-Star auf Pariser Fashionweek unterwegs

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern hatte nach dem Remis zum Re-Start der Bundesliga ein freies Wochenende. Das verbrachten die FCB-Stars auf unterschiedliche Art und Weise.

München – Den Start ins Fußballjahr 2023 hätte sich für den FC Bayern durchaus etwas erfolgreicher gestalten können. Zwar kann der Rekordmeister mit dem 1:1-Remis bei RB Leipzig am Freitagabend durchaus leben, zumal man mit dem Punktgewinn den Abstand auf die Verfolger letztlich sogar noch ausgebaut hat.

Julian Nagelsmann gibt Bayern-Stars am Wochenende frei – Gnabry fliegt nach Paris

Doch so ein Sieg beim wohl ärgsten Verfolger im Kampf um die Meisterschale zum Re-Start der Bundesliga wäre natürlich auch nach dem Gusto von Julian Nagelsmann gewesen. Letztlich sollte es in einem intensiven, aber selten hochklassigen Spitzenspiel für die Bayern nicht zum Dreier reichen. Nagelsmann gab seinen Jungs anschließend dennoch zwei Tage frei.

Bevor am Montag die Vorbereitung auf die Englische Woche am Dienstag gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr) beginnt, konnten die Stars am Samstag und Sonntag nun also noch entspannen – oder wie Serge Gnabry nach Paris jetten und der Fashion Week beiwohnen. Der Offensiv-Star der Münchner verbringt seine freien Tage auffällig gerne in den Mode-Hauptstädten Europas. Auch in Mailand wurde er bei einem Kurztrip schon gesichtet und bekam nicht umsonst den Spitznamen „Gucci-Gnabry“.

Julian Nagelsmann sieht Gnabrys Paris-Trip mit gemischten Gefühlen

Was Nagelsmann von der Paris-Reise hielt? Eher wenig, wie der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz am Montag vor dem Köln-Spiel verriet. „Ich habe generell die Überzeugung, dass ein Spieler in seiner Freizeit machen kann, was er möchte“, sagte der 35-Jährige, um dann hinterher zu schieben: „Wichtig ist, dass die richtige Antwort auf dem Platz liegt.“

Es gäbe „keine Auflagen“ von den Bayern-Bossen, wie die Spieler ihre Freizeit gestalten dürfen, so Nagelsmann. Zuletzt geriet Keeper Manuel Neuer in die Kritik, weil sich dieser seinen schweren Schien- und Wadenbeinbruch beim Skifahren in seiner Freizeit zugezogen hatte.

Leon Goretzka postete am Wochenende ein Bild von „seinem Besuch“ auf der Pariser Fashion Week. © Screenshot/Instagram/@leon_goretzka

Serge Gnabry auf Pariser Fashion Week unterwegs – Goretzka macht sich lustig

„Ich muss ja selbst die freien Tage vor meinen Chefs rechtfertigen und argumentieren, weshalb wir am Sonntag freihatten und wieso wir nicht trainierten nach einem 1:1“, erklärte Nagelsmann: „Und wenn dann die sozialen Kanäle voll sind mit diversen Shootings, geht mir die Argumentationskette flöten.“

Dass solche Ausflüge von Gnabry natürlich auch von den Teamkollegen verfolgt werden, dürfte klar sein. Leon Goretzka reagierte auf Instagram auf seine Weise. Er postete ein Bild in seiner Story von sich in der Jogginghose auf der Couch zu Hause in seiner Wohnung in Giesing.

Serge Gnabry auf Pariser Fashion Week unterwegs – Nagelsmann will „Antwort auf dem Platz“

In der Hand hielt er eine Tasse mit FC-Bayern-Logo und versah den Schnappschuss mit dem Hashtag „Life is good“ und gab Paris und die Fashion Week mit zwei passenden Emojis als Aufenthaltsort an. Goretzka outet sich also eher nicht zwingend als Anhänger dieser Veranstaltung.

Gnabry hingegen postete einige Fotos von seinem Outfit in Paris. Auch das dürfte nicht jedermanns Sache sein. „Jeder sollte seine Freizeit so gestalten, dass er glücklich ist“, sagte Nagelsmann dann zum Abschluss dieser Thematik: „Aber es sollte eben auch zuträglich sein zu seinem Beruf. Wenn die Antwort dann am Dienstagabend passt, ist es okay für mich. Wenn sie nicht passt, ist es nicht okay für mich.“

Damit wird sich die Frage, ob sich Gnabrys Reise nach Paris gelohnt hat, erst am späten Dienstagabend klären. (smk)