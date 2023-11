Hellmann spricht über Tuchel-Zoff: Sky-Abrechnung, Bayern-Vorwürfe, Manager-Telefonat

Von: Sascha Mehr

Teilen

Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist nach dem Sieg seiner Mannschaft beim BVB stinksauer auf zwei Sky-Experten. Nun äußert sich Moderator Sebastian Hellmann.

München – Es war eine Partie nach dem Geschmack von Thomas Tuchel. Sein FC Bayern demonstrierte im Dortmunder Signal-Iduna-Park seine Stärke und ließ dem BVB im Topspiel des 10. Spieltags der Fußball-Bundesliga nicht den Hauch einer Chance. Am Ende siegte der deutsche Rekordmeister dank eines Dreierpacks von Harry Kane mit 4:0 und sicherte Rang zwei der Tabelle.

Thomas Tuchel Geboren: 29. August 1973 (Alter 50 Jahre), Krumbach Verein: FC Bayern München Funktion: Cheftrainer

FC Bayern: Tuchel maximal genervt

Tuchel war nach dem Spiel im Gespräch mit Pay-TV-Sender Sky aber alles andere als glücklich. Der Bayern-Cheftrainer reagierte gereizt auf die Kritik von Lothar Matthäus und Dietmar Hamann, die es vor allem nach dem Pokal-Aus beim 1. FC Saarbrücken gab. Am Interview-Tisch im Dortmunder Stadion lieferte sich Tuchel ein Wortduell mit Matthäus und Moderator Sebastian Hellmann.

„Du wirst kritisiert, und wenn du dann 4:0 in Dortmund gewinnst, wirst du wieder gelobt. Das ist das Fußballgeschäft. Und es gehört dazu, dass wir von der Seite vor der Kamera solche Spiele und Ergebnisse beurteilen“, rechtfertigte Matthäus seine Kritik an Tuchel und den Leistungen des FC Bayern.

Sky-Moderator Sebastian Hellmann (l.) und Bayern-Trainer Thomas Tuchel. © Imago

Nun äußerte sich auch Moderator Hellmann zur Wut-Rede des Bayern-Trainers nach dem BVB-Spiel. „Es hatte sich vorher angekündigt. Vor dem Spiel hat man schon gemerkt, dass das seine Agenda war, maximal genervt zu sein. Es sollte eine Art Abrechnung sein“, sagte er in der BILD-Sendung „Die Lage der Liga“.

FC Bayern: Hellmann sucht Gespräch mit Tuchel

„Ich verstehe jeden Groll, man muss nicht alles toll finden, was wir machen“, so Hellmann weiter, der die Aktion trotzdem „maximal ungeschickt“ findet. Mit den Verantwortlichen des FC Bayern soll es bereits einen Austausch gegeben haben: „Die Bayern hatten irgendwie das Gefühl, dass wir nicht fair gewesen wären an dem Tag. Wir wollen uns annähern. Wir haben keine Lust auf eine Konfrontation.“

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Ein Gespräch mit Tuchels Manager soll auch noch folgen, wie Hellmann verraten hatte. „Ich werde anrufen, alles abwägen, warum das so gekommen ist und wie man eine Basis finden kann“, so der Sky-Moderator. (smr)