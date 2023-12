„Könnte zwei Bier trinken“: Darts-Boss über Alkoholkonsum von Harry Kane beim FC Bayern

Von: Christoph Klaucke

Im Darts-Sport ist eine Debatte über den Alkoholkonsum entbrannt. Der PDC-Geschäftsführer rät Harry Kane vom FC Bayern, mit zwei Bier aufzulaufen.

London – Harry Kane hat die Erwartungen beim FC Bayern im ersten Halbjahr seit seinem Wechsel mehr als erfüllt. Allein in der Bundesliga erzielte der Torjäger in 15 Partien 21 Treffer und liegt auf Rekordkurs. Der englische Nationalmannschaftskapitän hat sich nach strapaziösen Wochen mit Spielen im Drei-Tages-Rhythmus nun eine Auszeit verdient.

Nach dem Jahresabschluss in Wolfsburg verriet Kane seine Urlaubspläne für Weihnachten und kündigte einen Seitenhieb für Freunde in England an. Ob der Musterprofi darüber hinaus in warmen Gefilden ein kühles Bier oder anderes Kaltgetränk zu sich nimmt? Nicht ausgeschlossen – verdient wäre es allemal. Darts-Boss Matthew Porter rät Kane sogar zu Alkoholkonsum vor Spielen.

„Könnte zwei Bier trinken“: Darts-Boss fordert Bayern-Star Harry Kane zum Alkoholkonsum auf

Aktuell wird in der Debatte um Alkohol im Darts-Sport wieder einmal über eine Promillegrenze diskutiert. Der Weltverband PDC will auch künftig auf Alkoholkontrollen bei der Darts-WM in London verzichten. „Bei uns ist es nicht so, dass wir das Gefühl haben, das kontrollieren zu müssen. Einfach, weil es nichts ist, was außer Kontrolle geraten ist“, sagte Porter als Geschäftsführer des Verbandes in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in London und zog einen kuriosen Vergleich mit dem Fußball.

„Wenn ich Harry Kane wäre und für Bayern spielen würde, könnte ich zwei Bier trinken und dann in der Allianz Arena auflaufen. Nichts in den Regeln hält ihn davon ab“, sagte Porter. Dass Kane, diese „Regellücke“ nutzt, darf allerdings bezweifelt werden. Beim 2:1-Sieg der Bayern in Wolfsburg erzielte der Stürmer per Präzisionsschuss den zweiten Trefer – auf Vorlage von Thomas Müller, dem eine Pipi-Panne nach der Bayern-Gala passierte.

Bayerns Harry Kane und Thomas Müller haben nach ihrer Tor-Show gegen Wolfsburg gut lachen. © Imago

Darts-Boss droht betrunkenen Profis mit harten Strafen

Bei den WM-Stars sei der übermäßige Konsum von alkoholischen Getränken kein Thema, stellte Porter klar. Er wisse, „dass man keine Topspieler auf Elitelevel in diesem Spiel findet, die von Alkohol profitieren. Andere Spieler, die früher Darts gespielt haben, sind nicht aussagekräftig. Das hat nichts mit dem heutigen Sport zu tun.“ Darts muss sich auch in der heutigen Zeit noch das Klischee des Kneipen-Sports gefallen lassen, bei dem Männer mit dicken Bierbäuchen auf eine Scheibe werfen.

Sollten doch Profis stark alkoholisiert auf der Bühne zu sehen sein, droht Porter mit Strafen. „Wenn Sie in Ihrem Job betrunken wären, Ihre Chefs würden Sie bestrafen. Unsere Spieler müssen sich einem gewissen Verhaltenskodex anpassen. Wenn sie das in irgendeiner Form verletzen, werden sie bestraft. Wenn jemand nicht fit für sein Match ist, würde er eine herbe Strafe riskieren“, sagte Porter. Zum Fall von Mickey Mansell, der bei der WM 2023 lallend sein Sieger-Interview gab, meinte der Darts-Boss: „Manchmal liegt es an den Nerven.“ Zu Beginn der Weltmeisterschaft 2024 gab es eine Sensation bei der Darts-WM: Ex-Weltmeister Wright scheiterte direkt zum Auftakt.

Profitieren Darts-Profis von Alkohol?

„Die Spieler müssen da oben auf der Bühne spielen, mit hohem Druck und über lange Zeit. Sie müssen ein extrem hohes Level an Konzentration zeigen. Jetzt kann sich jeder selbst fragen, wie er das unter dem Einfluss von Alkohol schaffen würde“, sagte Porter der dpa in London. „Man würde nicht fähig sein, auf seinem besten Level zu spielen.“ Karsten Kuckhoff vom Deutschen Dart Verband (DDV) sieht das ein wenig anders und im Konsum von alkoholischen Getränken auch Vorzüge für die sportliche Leistung.

„Zum einen wirkt Alkohol in gewissen Maße indirekt leistungssteigernd. Es macht Spieler durch den Konsum nicht zu besseren Dartern, kann aber helfen, die Drucksituation und völlig normale Nervosität in den Griff zu bekommen. Das Zittern der Hand, das sich bei hohem Adrenalinpegel einstellen kann, wirkt in einer Präzisionssportart wie Dart natürlich besonders nachteilig“, sagte der Generalsekretär des Verbandes der Deutschen Presse-Agentur. Hier finden Sie den Spielplan der Darts-WM 2024.

Harry Kane beim FC Bayern alkoholisiert kaum vorstellbar

Der DDV will in der Bundesliga künftig Promillegrenzen einführen und diese schrittweise reduzieren. Das Ziel sei langfristig ein Wert von 0,0 Promille. „Als Mitglied des DOSB hat sich der DDV einem sauberen Sport verschrieben, sodass langfristig ein alkoholfreier Sport gerade im Leistungsbereich das Ziel ist“, sagte Kuckhoff.

Eine solche Promillegrenze dürfte es in der Fußball-Bundesliga in absehbarer Zeit wohl nicht geben. Kane & Co. haben also weiterhin die Möglichkeit, mit zwei Bier intus in der Allianz Arena aufzulaufen. Dass sie die Chance nutzen, erscheint jedoch zweifelhaft. Alkohol fließt für gewöhnlich eher auf der Weihnachtsfeier beim FC Bayern, die in diesem Jahr offenbar gestrichen ist. (ck/dpa)