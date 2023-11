Haussuche beendet? Harry Kane übernimmt offenbar Villa von Ex-Bayern-Spieler

Von: Johannes Skiba

Harry Kane hat beim FC Bayern sehr gut Fuß gefasst. Lediglich ein Haus in München konnte der Angreifer noch nicht finden – bis jetzt.

München – Im Grunde läuft es für Harry Kane beim FC Bayern München seit seinem Rekordwechsel im Sommer wie am Schnürchen. Mit 17 Toren führt der Kapitän der englischen Nationalmannschaft die Torjägerliste der Bundesliga an. Auch in der Champions League war der 30-Jährige in vier Spielen gleich viermal erfolgreich. Mit einer besonderen Jubel-Pose zeigte der Engländer zuletzt, dass er sich bereits gut in Deutschland eingelebt hat. Einzig die Wohnsituation ist für Kane und seine Familie alles andere als optimal. Doch wie die englische Zeitung The Athletic berichtet, könnte schon bald der ersehnte Umzug des Torjägers bevorstehen.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Aktueller Verein: FC Bayern München Position: Stürmer

Zieht Harry Kane vom Hotel in das Haus eines Ex-Bayern-Spielers?

Aktuell lebt Harry Kane vom FC Bayern im Hotel „Vier Jahreszeiten“ im Zentrum von München. Die Sun berichtete zuletzt von Kosten in Höhe von über einer Million Euro für die Luxussuite, die Kane seit August bezieht. Die Bild geht hingegen von einer deutlich niedrigeren Summe aus. In jedem Fall ist das Hotelleben sicherlich kein angenehmer Dauerzustand.

Laut des Berichts von The Athletic könnte Kane nun in die Villa eines ehemaligen Bayern-Spielers ziehen. Um welchen Ex-Münchner es sich dabei handeln soll, wird nicht genannt. Kanes Familie, die den Weltklasse-Stürmer nur einmal im Monat besucht, könnte dann schon im Dezember nach München ziehen, sodass der Profi seine vier Kinder und seine Frau wieder in unmittelbarer Nähe bei sich haben würde.

Harry Kane ist auf seiner langen Haussuche wohl endlich fündig geworden. © Marper/Imago

FCB-Trainer Tuchel weiß um Kanes komplizierte Haussuche

Auch FC-Bayern-Coach Thomas Tuchel äußerte sich zuletzt nach der Champions-League-Partie gegen Galatasaray Istanbul zur Situation seines Torgaranten: „Harry ist ein Familienmensch. Er hat eine super enge Bindung zu seiner Familie und zur Familie seiner Frau.“ Aufgrund der großen Entfernung zu seiner Heimat nach London sei der Wechsel zum FCB „ein riesengroßer Schritt“ gewesen.

Der Torgefahr scheint der Abstand zu seiner Familie keinen Abbruch zu tun. Immerhin halten sich Kanes Vater und Bruder regelmäßig in München auf und unterstützen den Torjäger. (jsk)

