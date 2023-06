So haben Sie Leroy Sané noch nie gesehen: Bayern-Star bewegt sich auf den Spuren von Serge Gnabry

Von: Christoph Klaucke

Bayern-Star Leroy Sané bei der Fashion Week in Paris. © Leroy Sané/Instagram/Teresa Kroeger/Imago

Leroy Sané posiert in Paris auf der Fashion Week. Der Bayern-Star wandelt mit seinem ungewöhnlichen Outfit auf den Spuren von Serge Gnabry.

München/Paris – Die Stars des FC Bayern München nutzen die Sommerpause, um sich von einer nervenaufreibenden Saison zu erholen. Viele Profis entspannen im Süden am Strand – Sonne für die Seele sozusagen – Davies und Musiala schicken beispielsweise Urlaubsgrüße von einer Yacht. Etwas anders sieht die Ferienplanung bei Leroy Sané aus, der in Paris auf den Spuren von Teamkollege Serge Gnabry wandelt.

Leroy Sané Geboren: 11. Januar 1996 (Alter 27 Jahre), Essen Profi-Stationen: FC Schalke 04, Manchester City, FC Bayern Beim FC Bayern seit: Juli 2020 Länderspiele: 53 (11 Tore) für Deutschland

Leroy Sané wirft sich für Fashion Week in Paris in ungewohntes Outfit

Ein jeder Bayern-Fan dürfte sich noch genau an Serge Gnabrys Ausflug zur Pariser Fashion Week zu Beginn des Jahres erinnern. Nach einem 1:1 gegen RB Leipzig ins neue Jahr Ende Januar verabschiedete sich der Offensivstar übers Wochenende in die französische Modemetropole. Es war der Auftakt für eine verkorkste Rückrunde mit vielen Nebenkriegsschauplätzen außerhalb des Platzes beim FC Bayern.

Gnabry zeigte sich in Paris damals fast schon gewohnt in einem modischen Outfit – und musste sich für seinen gewagten Kleidungsstil Häme von Mitspieler Leon Goretzka gefallen lassen. Nun präsentierte sich auch Leroy Sané, dem wie Gnabry ein großes Interesse an Mode nachgesagt wird, bei der Pariser Fashionweek in speziellem Outfit und wandelt somit auf Gnabrys Spuren. Wenngleich Sanés Auftritt aufgrund des Zeitpunkts im Sommerurlaub wohl weniger nachhallen dürfte.

Leroy Sané posiert auf einer Brücke mit dem Eifelturm im Hintergrund für die Modemarke Kenzo. Der Bayern-Star trägt ein hellblaues Hemd und eine schwarze Hose im japanischen Kimono-Stil, dazu weiße Schuhe und eine stylische Sonnebrille.

„Thanks Kenzo for having us“, schrieb der 27-Jährige zu seinem Instagram-Post vom Montag (26. Juni), was auf Deutsch soviel heißt wie: „Vielen Dank an Kenzo für unsere Einladung“. Ob damit Sanés Freundin Candice Brook, Mutter der beiden gemeinsamen Kinder, gemeint ist, ist nicht bekannt. An Sanés Seite auf dem Foto ist jedenfalls eine Dame in ähnlichem Outfit zu bewundern. Bereits vor über drei Jahren posierte der Flügelspieler übrigens mit Candice vor dem Pariser Eifelturm – damals allerdings noch im „ACDC“-T-Shirt.

Leroy Sané bei FC Bayern und DFB-Team außer Form

Sportlich erlebte der Bayern-Spieler ein schwieriges Jahr und erzielte in 2023 nur drei Bundesligatore, weshalb Sané im Marktwert-Update auch auf der „Verlierer-Liste“ stand. Nicht viel besser lief es bei der deutschen Nationalmannschaft, wo Sané im DFB-Team in den Testspielen im Juni nicht überzeugen konnte. Derweil erlebte die Verlobte von Kingsley Coman ein Flughafen-Fiasko. (ck)