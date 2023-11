Bayern-Star Leroy Sané rastet gegen Österreich aus und sieht Rot: Konsequenzen für die EM?

Von: Florian Schimak

Leroy Sané flog gegen Österreich mit der Roten Karte vom Platz. Dies könnte auch Konsequenzen für die EM im Sommer haben, wenn es blöd läuft für den Bayern-Star.

Wien/München – Es war von Anfang nicht der Abend für Leroy Sané!

Und könnte noch schlimme Konsequenzen für ihn haben …

Bereits im ersten Durchgang zeigte der Bayern-Star, der sich im Trikot der Münchner in der Form seines Lebens befand, in einigen Aktionen gefrustet. Weil die Partie so gar nicht lief und das DFB-Team in Wien gegen Österreich ein wirklich schlechtes Spiel machte.

Leroy Sané Geburtsdatum: 11. Januar 1996 (27 Jahre) Verein: FC Bayern München (seit 2020) Position: Linksaußen Marktwert: 75 Millionen

Bayern-Star sieht Rot: Leroy Sané brennen gegen Österreich die Sicherungen durch

Immerhin hatte der Flügelspieler den einzigen Abschluss für die deutsche Elf. In der 49. Minute entlud sich dann aber der ganze Sané-Frust!

Als der 27-Jährige Gegenspieler Phillip Mwene (Ex-Mainz-Profi) hinterherjagte, trat Sané diesem auf die Ferse. Im Fallen traf Mwene Sané und brachten diesen so zu Fall. Beide stürmten aufeinander zu, dann knallten beim Bayern-Kicker die Sicherungen durch und er stieß Mwene mit dem Ellenbogen ins Gesicht.

Leroy Sané flippte im DFB-Länderspiel gegen Österreich aus. © Screenshot/ZDF/IMAGO / Matthias Koch

Rot im Österreich-Spiel: Leroy Sané könnten seinen EM-Startplatz verlieren

Klare Sache: Rote Karte und Platzverweis für Sané! Dies könnte auch Konsequenzen für das DFB-Team und die EM-Träume des Flügelflitzers haben, der in München gemeinsam mit Harry Kane so zu überzeugen weiß.

Gut möglich, dass Sané nun zwei oder gar drei Spiele gesperrt wird. Blöd, dass die Nationalelf lediglich nur noch vier Länderspiele hat, um sich für die EM in Form zu bringen. Als ganz wichtige Partien für Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann, um seine Elf fit für die Heim-EM zu machen.

Leroy Sané sieht im DFB-Trikot rot – keine Konsequenzen für den FC Bayern

Und diese Partien sind nach den schwachen Auftritten gegen die Türkei und Österreich elementar. Wenn Sané dort nicht mitwirken kann, könnte auch sein Stammplatz bei der EM im Sommer in Gefahr sein.

Für den FC Bayern hat die Rote Karte von Leroy Sané im DFB-Trikot keine Folgen. Am Freitag beim 1. FC Köln kann Trainer Thomas Tuchel auf ihn zurückgreifen.

Falls er die Aktion mental schon verarbeitet hat … (smk)