Leroy Sané offenbar verletzt: PSG-Spiel in Gefahr

Von: Marius Epp

Leroy Sané hat sich im Training eine leichte Verletzung zugezogen. © IMAGO/Ralf Poller

Sorgen beim FC Bayern: Leroy Sané hat sich laut eines Medienberichts verletzt. Der Linksfuß könnte auch für das PSG-Rückspiel ausfallen.

München – Verletzungspech beim FC Bayern: Leroy Sané hat sich einem Bericht der Bild zufolge eine Kapselverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Der Münchner sei am Montag im Training umgeknickt, habe danach aber noch weiter trainiert.

Die Bild spricht von einer Ausfalldauer von „mehreren Tagen“. Nicht nur das Stuttgart-Spiel am Samstag wäre somit in Gefahr, sondern auch das so wichtige Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain (Mittwoch). Der FC Bayern bestätigte den Bericht zunächst nicht.

Sané war zuletzt nicht Teil der Startelf, Julian Nagelsmann gab ihm und Serge Gnabry einen Denkzettel. Beide befinden sich in einem kleinen Formtief, sind aber nichtsdestotrotz wichtige Alternativen für das PSG-Spiel.

