Müller hält sich fit – dank spezieller Trainingsmethode

Bayern-Star Thomas Müller hält sich mit spezieller Trainingsmethode fit, Hoffnung auf einen Einsatz gegen Dortmund gibt es bei Eric Maxim Choupo-Moting.

München – Aus dem Pferdestall richtete sich Thomas Müller (33) an seine Fans. „Ich bin hier bei der Dalina zu Besuch, ein ganz junges Stutfohlen von unserem eigenen Hengst“, erklärte der Pferdenarr die Szenerie seines Instagram-Videos. „Da kann ich super entspannen und mich gut erholen.“

Nachdem sich der FC Bayern München mit der 1:2-Pleite in Leverkusen „die Suppe selber eingebrockt“ und damit in der Meisterschaft die Tabellenführung an Dortmund abgegeben habe, sei das für ihn genau die richtige Ablenkung. „Akkus aufladen für April. Sehr wichtige Spiele stehen uns bevor“, so Müller mit Blick auf das Top-Spiel am 1. April (18.30 Uhr) gegen den BVB, das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Freiburg (4. April) und die Champions-League-Duelle gegen Manchester City (11. und 19. April).

Der Weltmeister von 2014, der nach Absprache mit Bundestrainer Hansi Flick (58) dieses Mal nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde, arbeitet seit Mittwoch auf dem Rasen an der Säbener Straße. Müller hält sich fit – und zwar auch mit HIIT. So nennt man hochintensives Intervalltraining.

So läuft Müllers hochintensives Intervalltraining

Unter Anleitung von Fitness-Chef Professor Dr. Holger Broich absolvierten Müller und Bouna Sarr (31) am Mittwoch eine schweißtreibende Einheit mit verschiedenen Stationen. Das Programm: u. a. Läufe durch die Koordinationsleiter, Dribbeln sowie Übungen – zum Beispiel Kopfbälle und Pässe – am Widerstandsseil. Zwischen den Stationen gab es Läufe.

Das knackige Training dauerte rund 45 Minuten. Dabei wurde die Spielbelastung simuliert, der Ball war immer mit dabei. Beide Stars haben voll durchgezogen – zur sichtlichen Zufriedenheit von Fachmann Broich. Am Donnerstag trainierten Müller und Sarr positionsspezifischer. Bedeutet in diesem Fall beispielsweise: Torschuss-Übungen, Flanken und Abschlüsse. Müller hat Sarr dabei immer wieder motiviert.

Auch die Ernährung spielt beim Angreifer eine große Rolle. „Als Leistungssportler achte ich schon immer darauf, dem Körper alle Nährwerte zur Verfügung zu stellen, die er braucht: Proteine, Kohlenhydrate, gute Fette, sozusagen die ganze Bandbreite, die ich auch durch Fleisch aufnehme“, erklärt Müller im Interview mit der Online-Plattform Utopia, die sich auf das Thema Nachhaltigkeit spezialisiert. Der bayerische Gourmet betont aber auch: „Ich baue bewusst vegane Alternativen in meinen Essensplan ein, aber das bedeutet für mich keinen Verzicht.“

Hoffnung bei Eric Maxim Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting (34) arbeitet unterdessen moderater im Fitnessraum des Vereinsgeländes. Aufgrund von Rückenproblemen verpasste der Stürmer die letzten beiden Liga-Spiele gegen Augsburg (5:3) und Leverkusen, auch der Nationalmannschaft Kameruns musste er absagen. Für ihn geht es aktuell darum, seine Verletzung voll auszukurieren.

Die Belastung seiner Einheiten soll nach tz-Informationen zum Ende der Woche hin progressiv gesteigert werden. Im Idealfall soll Choupo-Moting nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Dann bittet Chefcoach Julian Nagelsmann (35) seine Stars wieder als Einheit zur Vorbereitung auf Dortmund. Philipp Kessler