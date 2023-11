Probleme in der Kabine des FC Bayern? Ein Tuchel-Gerücht macht besonders stutzig

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München steht vor einem komplizierten Herbst. Nun gibt es Gemunkel um Probleme in der Kabine, die mit Trainer Thomas Tuchel zusammenhängen.

München – Der FC Bayern München muss das krachende Pokalaus in Saarbrücken noch verarbeiten. Eigentlich bleibt dafür aber keine Zeit, schließlich steht am ersten November-Wochenende das Spiel der Spiele an: Der Rekordmeister ist zu Gast bei Dauerrivale Borussia Dortmund, der Klassiker steigt am Samstagabend im Signal-Iduna-Park (alle TV-Infos).

FC Bayern gegen Dortmund ohne Kimmich und de Ligt

Auf Matthijs de Ligt muss Trainer Thomas Tuchel dann verzichten. Der Niederländer wird nicht nur gegen den BVB verletzungsbedingt ausfallen, nach seinem Teilriss des Innenbandes könnte gar das komplette Fußballjahr 2023 gelaufen sein. Mit Joshua Kimmich fehlt ein weiterer Leistungsträger rotgesperrt – die Bayern sind also einmal mehr zu Umstellungen gezwungen.

Gut möglich, dass Tuchel sich mit anderen Schlüsselspielern in der Mannschaft austauschen wird und sich Meinungen für den Klassiker einholt. Nach Informationen von Sport1-Chefreporter Kerry Hau geht der Coach außerhalb der Teamsitzungen beispielsweise mit Harry Kane oder Leroy Sané häufiger in den Austausch.

Für Bayern-Trainer Thomas Tuchel sind es keine einfachen Wochen. © ActionPictures / Imago

Probleme in der Bayern-Kabine? Ein Tuchel-Gerücht macht besonders stutzig

Andere Spieler hingegen würden „wenn überhaupt von Co-Trainer Zsolt Löw erfahren, ob sie spielen oder nicht“. Eine Aussage, die den Bayern-Fans gewaltige Sorgen bereiten dürfte. Geht das Gemunkel um Probleme in der Bayern-Kabine nun schon wieder los?

Schon unter Tuchel-Vorgänger Julian Nagelsmann gab es Signale, dass es intern rumort. Das neuerliche Gerücht um den Trainer und die fehlende Kommunikation in Sachen Aufstellung macht nun wiederum stutzig. Laut Hau würden sich mehrere Spieler über die teils distanzierte Art des 50-Jährigen wundern und „nicht abgeholt fühlen“.

Tuchel-Kritik am Kader kam in der Bayern-Kabine nicht gut an

Darüber hinaus sollen Tuchels öffentliche Äußerungen über den Kader nicht gut angekommen sein. Vor allem im Sommer hatte er über fehlende Optionen – besonders im Mittelfeld – geklagt. Das sei laut Hau in der Kabine „natürlich auch nicht gut angekommen“.

Zuletzt hatte Sky-Experte Didi Hamann immer wieder gegen Tuchel geschossen, nach dem Pokalaus gegen Drittligist Saarbrücken, der sich auch mit einem umgedichtetem München-Klassiker über das Weiterkommen freute, sah sich der frühere Nationalspieler bestätigt – und erneuerte seine Kritik am Bayern-Trainer: „Die Entwicklung, seitdem der Trainer hier ist, ist nicht gut.“

Dietmar Hamann erneuert Kritik an Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Den Münchnern fehle es an defensiver Stabilität, dadurch mangele es auch an der Spielkontrolle, erläuterte Hamann nach der DFB-Pokal-Blamage. Über eine langfristige Weiterentwicklung der Bayern unter Tuchel sagte er: „Mir fehlt die Fantasie, ich wüsste nicht wie. Ich habe große Bedenken, ob das in dieser Konstellation funktioniert.“ (akl)