Torwartsuche beim FCB: Ein Ex-Löwe für die Bayern?

Von: Philipp Kessler

Mit unveränderten Ansprüchen setzt der FC Bayern seine Suche nach einem Neuer-Ersatz fort. Ex-Löwe Stefan Ortega könnte für Manchester City jedoch zu wertvoll sein.

München – Nächster Akt im Torwart-Theater des FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister streckt seine Fühler nach Stefan Ortega (30/Vertrag bis 2025) von Manchester City aus. Laut Sky gab es bereits Kontakt zur Spielerseite. Wie die tz erfuhr, wäre ein Wechsel zum FC Bayern für Ortega durchaus interessant.

Stefan Ortega Moreno Geboren: 6. November 1992 in Hofgeismar Position: Torwart Bisherige Stationen: TSV 1860 München, Arminia Bielefeld Aktueller Verein: Manchester City

Ein Ex-Löwe für die Bayern? Guardiola hält große Stücke auf Ortega

Allerdings könnte sich ein Deal schwierig gestalten, da der aktuelle Champions-League-Sieger kurzfristig Ersatz bräuchte. Problem: Erst im Sommer verkaufte Manchester City Torwart-Talent James Trafford (20) – englischer U21-Europameister – für 17 Millionen Euro an Premier-League-Club Burnley. Und innerhalb der Holding-Gesellschaft City Football Group, der neben ManCity elf weitere Clubs angehören, gibt es derzeit ebenfalls keinen gleichwertigen Ersatz für Ortega.

Der Ex-Bielefeld-Torhüter war im Sommer 2022 ablösefrei in die Premier League gewechselt. Bei Manchester City genießt er extrem hohe Wertschätzung. In seiner ersten Saison unter Trainer Pep Guardiola (52) kam er auf 14 Einsätze und vertrat Stammtorhüter Ederson (29) vor allem in den nationalen Pokalwettbewerben.

Torwart Stefan Ortega steht noch bei Manchester City unter Vertrag. © Robert Michael/dpa

Ein Ex-Löwe für die Bayern? Nach Sommer-Abgang steht der Club unter Zugzwang

Auf Anhieb gewann Ortega mit seinem neuen Team das Triple. „Er macht unglaubliche Handballbewegungen. Er ist ein außergewöhnlicher Torhüter“, schwärmte Guardiola Ende März vom ehemaligen 1860-München-Keeper, der zwischen 2014 und 2017 für die Löwen in der 2. Bundesliga zwischen den Pfosten gestanden war.

Nach den verschobenen Comeback-Plänen von Stammtorhüter Manuel Neuer (37/offener Unterschenkelbruch im Dezember 2022) sowie den Abgängen von Yann Sommer (34/Inter Mailand) und Alexander Nübel (26/Leihe VfB Stuttgart) haben die Bayern in Sven Ulreich (34) aktuell nur einen erfahrenen und fitten Torwart in ihrem Kader.

Ein Ex-Löwe für die Bayern? Auch de Gea ein Kandidat

Eine Rückkehr Neuers ist noch nicht absehbar. Gesucht wird ein Torwart, der das Potenzial zur Nummer eins hat, gleichzeitig aber ohne Murren auf der Bank Platz nehmen würde, wenn Neuer wieder fit ist. Die angestrebte Leihe von Kepa Arrizabalaga (28) scheiterte im letzten Moment, weil Real Madrid dazwischengrätschte.

Der Wechsel von Geronimo Rulli (31) von Ajax zum FC Bayern zerschlug sich, weil sich der Argentinier am Wochenende schwer an der Schulter verletzte. Neben Ortega gilt aktuell auch der vereinslose David de Gea (32) als Kandidat. (Philipp Kessler)