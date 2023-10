FC Bayern soll sich an Davies-Berater stören – Bericht nennt Schmerzgrenze für Transfer

Von: Patrick Mayer

Alphonso Davies zögert mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Sein Berater gilt als harter Verhandlungspartner. Und Real Madrid soll schwer interessiert sein.

München - Alphonso Davies zeigte zuletzt beim FC Bayern teils deutlich schwankende Leistungen. Beim 3:1 (1:1) der Münchner bei Galatasaray Istanbul war der Kanadier auf der linken Seite gegen energische Türken eine Schwachstelle. Immer wieder kam „Gala“ über seine Flanke.

FC Bayern: Real Madrid bemüht sich wohl um Alphonso Davies

Obwohl der Linksverteidiger in dieser Saison in wettbewerbsübergreifend 13 Spielen erst drei Tore vorbereitet (darunter kein entscheidendes) und noch keines erzielt hat (Stand 26. Oktober), wird in diesen Tagen wieder eifrig über ein möglicherweise künftiges Engagement des 22-Jährigen bei Real Madrid gemutmaßt. Die „Königlichen“ sollen nachdrücklich ihr Interesse in München hinterlegt haben.

Das berichtet die Sport Bild. Demnach soll es dagegen mit den Bayern aktuell keine Gespräche über eine mögliche vorzeitige Verlängerung seines Vertrages (bis 2025) an der Säbener Straße geben. Stattdessen nennt der Bericht eine angebliche Schmerzgrenze für einen Transfer im Sommer.

Wie es weiter heißt, sollen sich die Bayern angeblich an Davies‘ Berater Nick Huoseh stören. Dieser hatte im Mai dem kanadischen Portal TSN gesagt: „Eine Reihe von Klubs sind an Davies interessiert, aber es gibt noch keine direkten Gespräche. Davies hat noch zwei Jahre Vertrag. Die Bayern hoffen auf eine Vertragsverlängerung. Es ist noch nichts bestätigt.“

Alphonso Davies: Vertrag beim FC Bayern bisher nicht verlängert

Als Ende Mai Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der damalige CEO Oliver Kahn entlassen wurden, passte das der Davies-Seite offenbar gar nicht. Salihamidzic galt als Vertrauter des Außenverteidigers, er hatte ihn Anfang 2019 aus Nordamerika nach München geholt.

„Es ist eine chaotische Zeit aktuell beim FC Bayern. Ich bin mir nicht sicher, was los ist und mit wem wir es zu tun haben werden“, erklärte Huoseh der Bild und meinte: „Es scheint zu viel Instabilität und Unsicherheit hinsichtlich der Richtung des Vereins zu geben. Vielleicht ist es besser, wenn wir bis 2024 warten und abwarten, wie sich die Dinge mit dem Verein entwickeln, bevor wir zu einem neuen Vertrag übergehen.“

FC Bayern: Davies-Berater freut sich über Interesse von Real Madrid

Einen Monat später sagte der Spieleragent: „Es gibt viel zu tun. Ich habe mit anderen Klubs gesprochen - sie haben uns geschrieben und mit uns gesprochen. Aber wir haben mit niemandem tiefgründige Gespräche geführt.“ Die spanische Marca berichtete im Juni dagegen, dass Real Madrid den schnellen Linksfuß unbedingt verpflichten will. Auch Champions-League-Sieger Manchester City wurde damals als möglicher Interessent genannt.

Alphonso Davies Position: Linksverteidiger Nationalität: Kanada Größe: 1,83 m Verein: FC Bayern frühere Klubs: Vancouver Whitecaps FC

Eben jenes „königliche“ Interesse kam bei der Davies-Seite offenbar umso besser an. „Real ist ein großer Klub, ich bin ein großer Fan. Real ist ein großer Name. Wenn man Gerüchte um seinen Schützling hört, macht das schon stolz“, ließ sich Huoseh im Sommer laut Sport Bild zitieren: „Wir haben noch zwei Jahre Vertrag bei den Bayern. Wir werden abwarten, wie sich alles entwickelt in den kommenden Wochen.“

Alphonso Davies: Hat Bayern Schmerzgrenze für Transfer festgelegt?

Verhandlungen über eine vorzeitige Vertragsverlängerung sind im Profifußball im Herbst und im Winter nicht unüblich, um Gerüchten am Ende einer Saison und direkt zum Start der Sommer-Transferperiode vorzubeugen. Schließlich kann ein Interessent die Ablöse in der Regel ordentlich drücken, wenn ein Spieler bei seinem Arbeitgeber nur noch ein Jahr Vertrag hat. Und genau das wäre im Juni 2024 bei Davies der Fall.

Die Sport Bild schreibt, dass Real Madrid den Bayern 40 Millionen Euro Ablöse bieten will, deren Schmerzgrenze für ein Ja zu einem Wechsel aber bei 50 Millionen Euro liege. Sicher ist wohl nur: Es dürfte in den kommenden Monaten spannend bleiben, rund um die Personalie Davies. (pm)