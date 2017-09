Trotz Neuer-Ausfall: Bayern vorerst wieder Spitzenreiter

Der überragende Neuzugang James hat Bayern München zumindest bis Mittwoch an die Tabellenspitze der deutschen Beletage geführt. Das Krisengerede rund um den deutschen Meister ist damit vorerst beendet.

Gelsenkirchen - Sieben Saisonspiele, sechs Siege – so sieht die aktuelle Krisenstatistik beim Rekordmeister aus. Besonders „dramatisch“: Nach dem 3:0-Sieg gestern auf Schalke, bei dem außerdem James und Müller erstmals zusammen wirbelten und ihre Kompatibilität unter Beweis stellten, sind die Münchner auch vorübergehend wieder Spitzenreiter der Bundesliga. Fazit Joshua Kimmich: „Wir haben die Schalker hinten zwar immer wieder zu ordentlichen Chancen eingeladen, vorne haben wir die Partie aber stark kontrolliert und sind deswegen auch der verdiente Sieger.“

Zugegeben, die Stimmung beim FCB ähnelt aktuell ja schon ein wenig der eines Emmerich-Filmes. Ein kurzer Rückblick: Müller motzt, Lewy gibt Interviews, Ribéry wirft mit Trikots und nun holt sich auch noch Robben eine Grippe und Neuer bricht sich wieder den Fuß. Verhext. Der Blick auf die Bank des Rekordmeisters gestern auf Schalke hatte es dann aber dennoch in sich: Ribéry, Hummels, Vidal, Thiago und Boateng – alle dicht aneinander gekuschelt. Qualität wäre also da. Im Überfluss.

Und ähnlich wie gegen Mainz brachten die Roten diese von Beginn an auf den Platz. Müller durfte diesmal neben seinem Spezl James ran und siehe da: die bayerisch-kolumbianische Allianz hat es in sich. Bis auf ein Abseitstor von Oczipka (17.), das zurecht nicht zählte, gab ausschließlich Rot den Ton an. Rudy versuchte es mit Gewalt (8.), Tolisso fehlte nach einem Lewy-Querpass lediglich eine Schuhgröße (9.) und Müller zielte nach einem James-Lupfer zu sehr auf Fährmanns Kopf (10.). Die Münchner hatten Spaß.

Videoschiedsrichter kommt zum Einsatz

Und wurde vom Videoschiedsrichter dafür belohnt. Das Problem: Naldo wollte eine James-Flanke so klären, wie Wiesn-Besucher nach drei Maß Fünfer-Looping fahren: Im Fallen, dafür mit beiden Armen hoch über den Kopf ausgestreckt. Die Folge: Die Kugel flog gegen die Hand, James forderte nach einem Halb-Marathon in Richtung des Schiris den Videobeweis, der schlussendlich (zurecht) auf Elfter entschied. Lewy verwandelte mindestens genauso eiskalt (25.) wie der Kolumbianer vier Minuten später nach einem Manndeckungsboykott der S04-Defensive. Bundesligator Nummer eins des Kolumbianers, ándale!

Was hatte der Junge Bock! Mit seinem strengen Seitenscheitel sieht der 26 Jahre alte Südamerikaner zwar aus wie der brave Nachbarsjunge bei der Einschulung, auf dem Platz kann der Ex-Madrilene aber ganz schön frech sein. Besonders schön: James scheint sich auch ganz gut mit seinem vermeintlichen Konkurrenten Müller zu verstehen, was eine Szene in der 51. Minute verdeutlichte: Der Latino hob eine Flanke aus dem Halbfeld mitten in den Sechzehner, von wo aus der Vorzeige-Bajuware den Pfosten anköpfte. Carletto hat recht, James und Müller funktionieren auch zusammen. Bestens sogar.

Einigermaßen solide verlief der Abend auch für Bayerns Minijobber Sven Ulreich. Der Schwabe in den Reihen des FCB ist ja für die kommenden vier Monate (mindestens) wieder fest im Kasten der Münchner eingestellt und erledigte seine Arbeit durchaus zufriedenstellend. Bei einem Einsgegeneins mit Burgstaller spitzelte er die Kugel mit dem Schlappen weg, einen Abseits-Kopfball vom Schalke-Angreifer lenkte er mit einer Glanztat über die Latte. Wer war nochmal dieser Neuer?

Wer dieser James ist, dürfte spätestens seit dem gestrigen Abend klar sein. Nicht nur, dass er seinen ersten Ligatreffer für die Roten markierte, eine Viertelstunde vor Schluss fing er dann auch noch mit dem Zaubern an. Annahme direkt am Sechzehner, Chip-Vorlage auf den hereingestarteten Vidal, der mit rechts volley zum 3:0-Endstand einnetzte. Tja, so geht Krise an der Säbener Straße!

José Carlos Menzel López