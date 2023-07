„Ich küss’ Ihr Herz“: Goretzka joggt mit spontaner Bekanntschaft

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Leon Goretzka hält sich im Urlaub fit für die Aufgaben in der anstehenden Saison. Der Bayern-Star joggt mit einer spontanen Bekanntschaft.

München/Dortmund – Noch befinden sich die Profis des FC Bayern in der Sommerpause. Erst am 13. Juli ist Trainingsstart an der Säbener Straße mit Medizinchecks und Leistungsdiagnostik. Vom 15. bis 20. Juli geht es dann ins Trainingslager an den Tegernsee.

Die Spieler können also noch einen Moment durchschnaufen und nach einer anstrengenden Saison die Akkus wieder aufladen. Doch auch im Urlaub müssen sich die FCB-Stars fit halten. Leon Goretzka bat zur Laufeinheit und machte eine spontane Bekanntschaft.

Leon Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Bochum Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 45 Millionen Euro

Bayern-Star Goretzka joggt um Dortmunder Phoenix-See

Leon Goretzka kam am Donnerstagabend zurück nach München, zuvor befand sich der Mittelfeldspieler des FC Bayern laut Ruhr Nachrichten auf Heimatbesuch. Der Ex-Schalker und gebürtige Bochumer joggte demnach um den Dortmunder Phoenix-See, um in der neuen Saison wieder zu alter Stärke zu finden.

Auf Instagram dokumentierte Goretzka die Laufeinheit, dabei war er jedoch nicht alleine unterwegs. Wie in dem Video zu sehen ist, leisten dem deutschen Nationalspieler zwei kleine Jungen Gesellschaft.

Bayern-Star Leon Goretzka joggt am Dortmunder Phoenix-See. © Leon Goretzka/Instagram

Goretzka bekommt beim Joggen unerwartet Gesellschaft

„Sagt mal ‚Hallo‘“, fordert Goretzka die beiden auf, seine 2,3 Millionen Instagram-Follower zu begrüßen, was diese herzlich gerne tun und in die Kamera winken. Der Bayern-Spieler hat sichtlich Spaß, mit seinen kleinen Begleitern um die Wette zu laufen.

„Die beiden sind jetzt die ganze Runde mitgelaufen, bärenstarke Leistung. Habt ihr euch verdient, diesen kleinen Shoutout hier“, erklärt das 28-jährige Muskelpaket. „Besser als Playsi“, schreibt Goretzka, der zuletzt oberkörperfrei gezockt und für Begeisterung bei einer Tischtennis-Legende gesorgt hat.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

„Ich küss ihr Herz“: Goretzka joggt mit spontaner Bekanntschaft

„Ich küss’ Ihr Herz“, ruft einer der Jungen in einem Mix aus Jugendsprache und Höflichkeitsform in die Kamera. Goretzka muss über den lustigen Spruch herzhaft lachen. Auch sein Ex-Bayern-Kollege David Alaba ist begeistert und rezitiert die Aussage mit einem lachenden Emoji und einem roten Herz.

Goretzka scheint sich in der Vorbereitung auf die kommende Saison einiges vorgenommen zu haben, auch wenn der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen darf. In der abgelaufenen Spielzeit blieb der Mittelfeldspieler oft unter seinen Möglichkeiten und wurde in der letzten Partie von Trainer Thomas Tuchel nach Einwechslung sogar wieder ausgewechselt. Goretzka steht als einer von vier Bayern-Spielern ganz oben auf der „Verlierer-Liste“ des Marktwert-Updates. (ck)