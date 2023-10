Upamecano verletzt: Bayern droht erneuter Engpass

Von: Korbinian Kothny

Dayot Upamecano muss verletzt von der französischen Nationalmannschaft abreisen. Ein langer Ausfall wäre für den FC Bayern extrem bitter.

München – Nächster Verletzungsschock für den FC Bayern! Wie der französische Fußballverband FFF am Montag mitteilte, fällt Dayot Upamecano für die nächsten Länderspiele des Vize-Weltmeisters aus. Der Innenverteidiger war gegen Freiburg am Sonntag in der Schlussphase ausgewechselt worden.

Dayot Upamecano Geboren: 27. Oktober 1998 (24 Jahre alt) in Évreux, Frankreich Position: Innenverteidiger Vertrag bis: 30. Juni 2026

Upamecano reist mit Oberschenkelverletzung von Nationalmannschaft ab

Laut dem FFF handelt es sich um eine Verletzung am hinteren linken Oberschenkel. Wie schwer die Verletzung des 24-Jährigen ist, gab der französische Verband noch nicht bekannt. Vom deutschen Rekordmeister fehlte zunächst ein offizielles Statement zur Abreise von Upamecano.

Sollte der Franzose länger ausfallen, wäre das ein herber Rückschlag für die Planungen von FCB-Coach Thomas Tuchel. Die Münchener hatten schon in den letzten Wochen mit Verletzungssorgen auf der Innenverteidiger-Position zu kämpfen.

Dayot Upamecano musste verletzt von der Nationalmannschaft abreisen. © IMAGO/Mladen Lackovic

FC Bayern entscheidet sich gegen Verpflichtung von Jérôme Boateng

Matthijs de Ligt fehlt den Bayern seit Wochen wegen anhaltender Knieschmerzen und auch Minjae Kim und Upamecano selbst hatten in den letzten Wochen mit kleineren Blessuren zu kämpfen. Der Franzose plagte sich zuletzt mit Problemen am Schambein herum.

Aufgrund des Personal-Engpasses trainierte in der vergangenen Woche Ex-Spieler und Weltmeister Jérôme Boateng beim FC Bayern mit. Die Münchener verzichteten letztendlich aber auf eine Verpflichtung, da sich „die personelle Situation entspannt“ habe.

FC Bayern hofft auf de-Ligt-Rückkehr nach der Länderspielpause

Demnach seien die Schambeinprobleme von Upamecano nicht so schlimm wie vermutet und auch de Ligt soll nach der Länderspielpause wieder ins Training einsteigen können. Jetzt folgt allerdings die nächste Hiobsbotschaft. Sollte Upamecano länger ausfallen, steht Tuchel mit Kim nur ein etatmäßiger Innenverteidiger zur Verfügung, bis de Ligt tatsächlich zurückkehrt.

Auch ein anderer Bayern-Star erlebte erst kürzlich einen erneuten Verletzungsschock.