Bayern vor dem BVB-Spiel: Bloß kein Elfmeterschießen

München - Die Partie der Bayern gegen den BVB hat laut Philipp Lahm das Potenzial, aus „einer guten eine sehr gute Saison“ zu machen. Der Kapitän erwartet ein Spiel auf Augenhöhe - und hofft, eine Situation zu vermeiden.

Der Schein hat getrügt. Denn wenn der FC Bayern morgen Abend möglicherweise zum Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund antreten muss, wird es nicht so trocken, sonnig und warm sein wie beim Training zwei Tage zuvor. Temperaturen im einstelligen Bereich und – vor allem – Regen sind angesagt für den Zeitpunkt des Anpfiffs des Pokalhalbfinals gegen Borussia Dortmund. Philipp Lahm musste schmunzeln, als er auf die Wetterprognose angesprochen wurde. „Keine Angst, ich spiele immer mit Stollen“, sagte der Bayern-Kapitän. Zwei Jahre nach einem dummen Malheur kann man sich schon mal selbst auf den Arm nehmen.

Damals, an jenem feuchten Apriltag im Jahr 2015, war Lahm absolut nicht zum Lachen zumute. Das Elfmeterschießen zwischen dem am Ende siegreichen BVB und den Bayern ging nämlich aufgrund von gleich zwei Kuriositäten in die Pokal-Geschichte ein. Zum einen war es das erste, in dem der FC Bayern keinen einzigen Schuss im Tor unterbringen konnte, zum anderen das bisher einzige, in dem gleich zwei Spieler wegrutschten. Lahm war der erste, Xabi Alonso der zweite, der auf dem Hosenboden landete. Nicht nur die beiden, die nun vor ihrem letzten Halbfinale stehen, würden eine Entscheidung vom Punkt diesmal gerne tunlichst vermeiden.

„Denke immer nur an das letzte Spiel“

„Ich denke immer nur an das letzte Spiel. Und da habe ich gute Erinnerungen“, sagte Lahm am Montag. Im Elfmeterschießen des Vorjahres-Finals behielten die Bayern die Oberhand – und Lahm hatte sich das Spektakel im Berliner Olympiastadion „gemütlich von der Mittellinie aus“ angeschaut. Es schossen Arturo Vidal, Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Douglas Costa, Endstand: 4:3. Die Party in Berlin hat Spaß gemacht, wie immer. Lahm hätte gerne zum Abschluss noch mal so eine.

Beim 33-Jährigen ist schon länger die Zeit angebrochen, in der rückwärts gezählt wird. Und aktuell stehen im Restprogramm seiner Karriere noch vier Bundesliga- und ein bis zwei Pokalspiele. Die Meisterschaft, seine achte, ist ihm so gut wie sicher. Er gab aber zu, dass die morgige Partie gegen den Dauer-Rivalen darüber entscheide, ob seine letzte Saison „eine gute oder eine sehr gute“ werden wird. Als „schlecht“ würde er sie auch nicht im Falle eines Ausscheidens betrachten. Wobei das sicherlich am Ende im Auge des Betrachters liegt.

Partie gegen BVB hat viel Potenzial

Diese Partie gegen den BVB hat viel Potenzial. Sie kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass die erste Spielzeit von Carlo Ancelotti schon vier Wochen vor Schluss als unterdurchschnittlich bewertet wird. Und im besten Falle dazu, dass die Bayern die Chance auf das Double wahren und den Schmerz über das Champions League-Aus zumindest ein wenig stillen können. Am Samstag, beim 2:2 gegen Mainz, war das noch nicht gelungen, die 120 Minuten von Madrid steckten noch in Kopf und Knochen. „Aber wer jetzt gegen Dortmund keine Motivation hat“, sagte Lahm, „der hat seinen Beruf verfehlt.“

In den vergangenen fünf Jahren sind sich die Bayern und Dortmund im Pokal begegnet, drei Mal gewannen die Münchner. Das jedoch zählt für Lahm genauso wenig wie das souveräne 4:1 in der Liga vor drei Wochen, als die Bayern-Welt noch ein Stückchen heiler war. Die Voraussetzungen – Verletztenliste, Wettbewerb, Brisanz – seien ganz andere als noch Anfang April: „Wir müssen 100 Prozent abrufen, um sie zu schlagen.“

Auf der Suche nach den 100 Prozent befinden sich die Bayern im Moment im Training. Die angeschlagenen David Alaba und Mats Hummels trainierten gestern individuell, Jerome Boateng und Javi Martinez mit der Mannschaft. Die nächsten „24 bis 48 Stunden“, sagte Lahm, werden darüber entscheiden, wer neben ihm in der Abwehr auflaufen kann. Er macht sich bereit für alle Eventualitäten. Auch für Fritz-Walter-Wetter.