Wildert der FC Barcelona schon wieder beim FC Bayern?

Von: Johannes Skiba

Der FC Barcelona ist an Noussair Mazraoui vom FC Bayern München interessiert. Der Rechtsverteidiger spielte zuletzt keine Rolle in München.

München – Im vergangenen Sommer zog es Stürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern München zum FC Barcelona. Der Abgang hat Nachwirkungen auf das aktuelle Geschehen beim deutschen Rekordmeister und gilt als einer der Gründe für die aktuelle Krise des Klubs. Nun könnte der nächste Wechsel eines Bayern-Spielers in die katalanische Hauptstadt folgen. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, ist Barca an Noussair Mazraoui interessiert. Ein Abgang des marokkanischen Nationalspielers nach nur einem Jahr ist kein unwahrscheinliches Szenario.

Name: Noussair Mazraoui Geboren: 14. November 1997 in Leiderdorp, Niederlande Aktuelle Teams: FC Bayern München (Nr. 40), Marokkanische Fußballnationalmannschaft (Nr. 3)

Mazraoui bekommt beim FC Bayern aktuell keine Spielzeit

Zuletzt äußerte Mazraoui nach dem verdienten Ausscheiden in der Champions League gegen Manchester City in der Bild deutlich seinen Unmut über seine Situation beim FC Bayern: „Wenn die Situation so bleibt, ist das nicht das, was ich will. Und nicht das, was ich verdient habe. Aber es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen, was im Sommer passiert. Manchmal kann es im Fußball schnell gehen.“

Der 25-Jährige verpasste bis Anfang März durch eine Herzbeutel-Entzündung die Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der WM 2022. Seitdem konnte sich der Rechtsverteidiger nicht wieder zurück in die erste Elf des FCB kämpfen. Lediglich zwei Kurzeinsätze stehen dabei seither für den Neuzugang zu Buche.

Noussair Mazraoui ist mit seinen Einsatzzeiten beim FC Bayern alles andere als zufrieden. © imago/Wagner

Mazraoui-Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona wohl nur mit Gehaltsabstrichen möglich

Auch der Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel hat Mazraouis Situation nicht gerade verbessert, wie der Abwehrspieler selbst weiß: „Bei Julian hätte ich möglicherweise mehr Chancen bekommen. Er kennt mich besser. Unter Tuchel ist es härter für mich.“ Ein Wechsel nach Spanien wäre ein Ausweg aus dieser unglücklichen Situation.

Barcelona soll bereits im vergangenen Sommer an einer Verpflichtung von Mazraoui interessiert gewesen sein. Letztlich entschied sich der technisch starke Defensivspieler für den FC Bayern. Klappt es nun im zweiten Anlauf mit Barca? Ganz so einfach erscheint ein Transfer zum spanischen Großklub aber nicht. Der Klub befindet sich nach wie vor in finanziellen Schwierigkeiten und muss sich bezüglich der Höhe der Gehaltszahlungen zwingend an die Vorgaben des Ligaverbandes halten. Ein Wechsel von München nach Barcelona kann demnach nur zustande kommen, wenn Mazraoui auf Geld verzichtet – ausgeschlossen ist das aber keineswegs. (jsk)