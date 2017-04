Bayerns Zukunft: Der Tiger und ein neuer Hoeneß

FC Bayern München II - Borussia Dortmund hat schon eine Elf voller Talente - doch auch der FC Bayern treibt seine Verjüngungskur massiv voran - unter anderem mit dem Neffen von Uli Hoeneß.

Wenn Borussia Dortmund mit seiner Rasselbande aus internationalen Juwelen morgen beim FC Bayern antritt, wird so mancher Münchner Fan mit Sorge in die Zukunft schauen. Aktuell marschieren Franck Ribery und Kollegen zwar unwiderstehlich vorneweg – aber was passiert, wenn der Umbruch nicht mehr zu umgehen ist?

Auf dem Spielberichtsbogen werden bei den Bayern Joshua Kimmich, Kingsley Coman und Renato Sanches gelistet sein, doch noch konnte das Trio nicht durchgehend überzeugen – und was kommt danach? Torwart Christian Früchtl, Marco Friedl und Felix Götze trauen sie an der Säbener Straße den Sprung zu den Profis zu. Insgesamt aber ist allen klar, dass sie im Ausbildungsbereich zulegen müssen. Hinter den Kulissen läuft die Verjüngungskur rasant.

Das 70 Millionen Euro teure neue Nachwuchsleitungszentrum wird im Sommer eröffnet, und die entscheidenden Posten sind jetzt verteilt, zumindest bis auf Weiteres. Hermann Gerland, der „Tiger“ übernimmt die Gesamtaufsicht, der Stratege Jochen Sauer kommt von RB Salzburg für die Koordination – und in dem 34-jährigen Sebastian Hoeneß spielt auch ein Verwandter des Präsidenten künftig eine Rolle.

Holt Ulis Neffen, lautete ein Appell des „Tigers“, als es um die Verteilung der Trainer-Jobs ging. Tim Walter, der kürzlich den Fußball-Lehrer-Schein erhielt, ersetzt den entlassenen Heiko Vogel bei der U?23, Holger Seitz übernimmt Walters U?17 und Sebastian Hoeneß die U?19, bisher Seitz’ Metier. Der Sohn von Dieter Hoeneß spielte unter Ralf Rangnick in Hoffenheim, wo er mit 28 die Karriere beendete. Sein Ex-Coach lotste ihn Mitte 2014 zu RB Leipzig, deren B-Junioren er an die Spitze führte. Hoeneß’ Ziel: „Ich möchte mit den besten Fußballern arbeiten, ob bei Junioren oder Senioren, wird sich zeigen.“

Mit seinem Papa und Onkel tauscht er sich regelmäßig aus, zudem hat er eine Ausbildung an der Hennes-Weisweile-Akademie absolviert und Sportmanagement an der Fernuniversität Riedlingen studiert. Vor seinem Engagement in Leipzig hospitierte er bei Huub Stevens in Salzburg und bei Thomas Tuchel, damals noch bei Mainz 05. Seine beiden prominenten Verwandten arbeiteten zwar nie als Coach, er aber sagt: „Trainer, das ist meine Leidenschaft.“ Bei Bayern sagen sie, Gerland habe auch ein Näschen für Fußball-Lehrer.

Über Sauer heißt es, er sei schlicht ein Ass. In Salzburg hat er die Akademie aufgebaut, dort ist der Ausschuss an Talenten immens. Man habe genau so einen Mann gebraucht, mit viel Know-how, sagen die Bayern, denn beim Deutschen Meister fehlen bisher noch jegliche Erfahrungswerte mit einem Nachwuchsleistungszentrum. Vier Jahre lang verdiente sich Sauer in Österreich seine Sporen, vom VfB Stuttgart lag ihm das Angebot vor, Vorstandschef zu werden, doch er zog die Stelle als Architekt in München vor.

Die Aufteilung zwischen ihm und Gerland soll wie in Salzburg mit dem früheren Löwen-Juniorenchef Ernst Tanner ablaufen: Er sorgt dafür, dass die Administration läuft, der „Tiger“ agiert. In die Fußballbranche fand er über eine unorthodoxe Konstellation: Sein Vater war der Zahnarzt von Dieter Hoeneß, und Sauer jun. studierte zunächst Jura, ehe ihn der frühere Bayern-Stürmer in seiner Tätigkeit als Manager erst zu Hertha BSC und auch später zum VfL Wolfsburg holte. Im Laufe der Zeit weckte er das Interesse von Rangnick, der ihn zu Salzburg lotste.

Außer in neue Entscheidungsträger haben die Bayern aber auch schon in das eine oder andere Talent investiert. Ryan Johansson (Jahrgang 2001) stößt im Sommer zur U?17, zuvor spielte der luxemburgische Juniorennationalspieler in Frankreich beim FC Metz. Von der SpVgg Unterhaching kommt Philipp Herrmann, ein Stürmer der U?17, den auch Leipzig und Schalke wollten. Talente für künftige Duelle mit dem BVB.