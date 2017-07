Live-Ticker: Erster Bayern-Test beim BCF Wolfratshausen

Der FC Bayern bestreitet am Donnerstag sein erstes Testspiel in der Vorbereitung beim BCF Wolfratshausen. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Isar-Loisach-Stadion.

Wolfratshausen - Vorhang auf für den ersten Auftritt des FC Bayern in der neuen Saison! Der Rekordmeister, der am Samstag die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Spielzeit 2017/18 aufgenommen hat, absolviert am Donnerstag das erste Testspiel. Es geht in den Süden, ins bayerische Oberland. Die Roten gastieren beim Fünftligisten BCF Wolfratshausen.

Auch wenn der FC Bayern auf einige Topstars verzichten muss, wird das Isar-Loisach-Stadion mehr als nur gut gefüllt sein. Wegen ihren Teilnahmen am FIFA Confederations Cup (Fahrer Joshua Kimmich, Niklas Süle, Sebastian Rudy und Arturo Vidal) oder der U21-Europameisterschaft (Serge Gnabry und Renato Sanches) muss der FC Bayern auf zahlreiche Akteure verzichten, diese Spieler haben noch Sonderurlaub.

+ Der FC Bayern gastiert am Donnerstag im Isar-Loisach-Stadion. © Sabine Hermsdorf Ebenfalls nicht mit dabei sein werden Rafinha, Robert Lewandowski, David Alaba und Arjen Robben, die nach dem Ende der letzten Saison noch Länderspiele absolvierten. Hinzu kommen die noch an Verletzungen laborierenden Torhüter Manuel Neuer, Sven Ulreich und Christian Früchtl.

