BCF Wolfratshausen gegen FC Bayern: So endete das Testspiel

Update vom 6. Juli 2017: Der BCF Wolfratshausen kann mit dem Ergebnis durchaus zufrieden sein: Der Bayernligist musste sich am Ende „nur“ mit 1:4 gegen den FC Bayern geschlagen geben. Die Münchner ließen es locker angehen, neben vielen Spielern aus der zweiten und der Jugendmannschaft waren nur vier Profis beim ersten Test vor der neuen Saison dabei.

Es ist wohl das sportliche Highlight in und für Wolfratshausen. Am Donnerstag, den 6. Juli, kommt der große FC Bayern ins Voralpenland. Der BCF Wolfratshausen empfängt den deutschen Rekordmeister im hauseigenen Isar-Loisach-Stadion, in das gut 4000 Zuschauer passen. Für die Münchner ist es das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die Saison 2017/18, die bereits am Samstag mit einem öffentlichen Training an der Säbener Straße begann.

BCF Wolfratshausen gegen FC Bayern: Viele Top-Stars noch im Urlaub

Gegen den Bayernligisten, der die Klasse erst in der Relegation gegen den TSV Landsberg hielt, wird der Großteil der Stammspieler noch fehlen. Die Confed-Cup-Fahrer Joshua Kimmich, Niklas Süle, Sebastian Rudy und Arturo Vidal bekommen Sonderurlaub, wie auch die U21-Nationalspieler Serge Gnabry und Renato Sanches, die bei der EM im Einsatz waren. Zudem fehlen Rafinha, Robert Lewandowski, David Alaba und Arjen Robben noch bis 10. Juli, da sie nach Ende der Saison noch Länderspiele zu absolvieren hatten. Die drei Stammtorhüter Manuel Neuer, Sven Ulreich und Christian Früchtl kurieren derweil noch Verletzungen aus, weswegen Tom Starke noch einmal aus seinem Ruhestand zurückkehrt. An Top-Stars wird es aber dennoch nicht fehlen. Mats Hummels, Thomas Müller und Franck Ribery werden in Wolfratshausen mit dabei sein. Wenn Javi Martinez und Jerome Boateng rechtzeitig fit werden, könnten auch sie zum Einsatz kommen.

Der Spanier nahm immerhin am Trainingsauftakt teil. Boateng absolvierte mit Neuer eine Reha-Einheit. Trotzdem stehen mit Müller und Hummels zwei Weltmeister zur Verfügung, die auf jeden Fall zum Einsatz kommen werden. Außerdem haben zahlreiche Jugendspieler die Chance, sich durch gute Leistungen bei Carlo Ancelotti aufmerksam zu machen. Außerdem feiert Willy Sagnol als Co-Trainer sein Debüt. Er wird neben Ancelotti auf der Bank sitzen und hatte bei seiner Vorstellungspressekonferenz schon angekündigt, dass er sich überwiegend um die jungen Spieler kümmern will.

BCF Wolfratshausen gegen FC Bayern: Testspiel heute im Live-Stream auf fcbayern.tv

Das erste Testspiel der Bayern in diesem Sommer wird zwar nicht im Fernsehen, dafür aber im Live-Stream beim hauseigenen Sender des Rekordmeisters auf fcbayern.tv übertragen. Allerdings ist der Dienst nicht kostenlos. Wenn Sie bei der Deutschen Telekom einen Vertrag für ein Festnetz- oder Mobilfunkanschluss besitzen, sind die ersten zwölf Monate für den Stream beim FC Bayern kostenlos. Sollten Sie keinen der oben genannten Verträge abgeschlossen haben, fallen Kosten in Höhe von 5,95 Euro im Monat an. Doch am Donnerstag wird das Spiel kostenfrei übertragen. Kurz vor dem Anpfiff um 18:30 Uhr wird der Stream freigeschaltet.

Beim hauseigenen Stream zeigen die Münchner nicht nur solche Testspiele, sondern auch alte Highlights, exklusive Interviews und Hintergrundberichte.

BCF Wolfratshausen gegen FC Bayern: Testspiel heute im Live-Stream ohne fcbayern.tv

Im Internet finden sich zahlreiche Alternativen für einen Live-Stream für das Testspiel des FC Bayern beim BCF Wolfratshausen. Allerdings müssen Sie hier aufpassen. Denn diese Seiten befinden sich noch immer in einer rechtlichen Grauzone, ihre Legalität ist also fraglich. Zudem müssen Sie bei Bild- und Tonqualität Abstriche machen. Auch werden Sie wohl auf einen deutschen Kommentar verzichten müssen. Plötzlich auftauchende Werbung kann ebenfalls sehr nervig sein und vor allem auf Viren und Malware sollten Sie sich in Acht nehmen.

BCF Wolfratshausen gegen FC Bayern: Testspiel heute bei uns im Live-Ticker

Wenn Sie kein Abo bei fcbayern.tv haben, haben Sie trotzdem eine Möglichkeit, kein Highlight der Partie zu verpassen. Auf unserem Portal bieten wir Ihnen einen ausführlichen Live-Ticker mitsamt Spielbericht und Fotostrecke aus Wolfratshausen an. Klicken Sie rein.

