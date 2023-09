Palhinha-Verlängerung in Fulham? „Bedeutet nichts“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Am Deadline Day scheitert der Transfer von Joao Palhinha zum FC Bayern, nun hat er in Fulham verlängert. Für FCB-Sportdirektor Freund unbedeutend.

München – Auch über zwei Wochen nach dem geplatzten Transfer von Joao Palhinha (28) ist der Portugiese noch Thema im Kosmos des FC Bayern. Als Christoph Freund (46) auf die überraschende Vertragsverlängerung des defensiven Mittelfeldspielers beim FC Fulham angesprochen wurde, reagierte der Österreicher cool. „Aktuell bedeutet das gar nichts“, sagte der neue Sportdirektor der Münchner nach dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (2:2) am Freitagabend.

Joao Palhinha Geboren: 9. Juli 1995 (Alter 28 Jahre) in Lissabon Vereine im Profibereich: Sporting Lissabon, Moreirense FC (Leihe), Belenenses (Leihe), SC Braga (Leihe), FC Fulham Vertrag beim FC Fulham bis: Juni 2028 Marktwert (laut transfermarkt.de): 40 Millionen Euro

Palhinha-Transfer zum FC Bayern wohl noch nicht vom Tisch

Palhinha war am 1. September, dem sogenannten Deadline Day, bereits in München und absolvierte sogar schon den obligatorischen Medizincheck. Am Ende scheiterte der Transfer, weil der FC Fulham in der Kürze der Zeit keinen geeigneten Ersatz finden konnte. Palhinha war tieftraurig. Nun aber verlängerte er beim Premier-League-Club seinen ursprünglich bis 2027 gültigen Vertrag um ein weiteres Jahr, also bis 2028.

Vom Tisch ist Palhinhas Wechsel zum FC Bayern dem Vernehmen nach dennoch nicht. Im Winter könnte die Personalie erneut Thema werden. Doch damit will sich Freund aktuell nicht beschäftigen. „Die ganze Energie und der Fokus gilt den nächsten dreieinhalb Monaten“, betonte Freund.



Palhinha muss den geplatzten Wechsel zum FC Bayern verkraften. © Katie Chan/Imago

FC Bayern: Tuchel wünscht sich defensiv denkenden Sechser

Trainer Thomas Tuchel (50) wünscht sich freilich nach wie vor noch einen defensiv denkenden Sechser im Kader. Gut vorstellbar, dass Juwelen-Experte Freund und sein Team die Augen nach Alternativen zu Palhinha offenhalten. Aktuell gilt das Vertrauen des ehemaligen Salzburg-Sportchefs jedenfalls dem derzeit zur Verfügung stehenden Kader.



Ein Sonderlob sprach er Mathys Tel (18) aus. „Er ist ein richtig guter und positiver Typ, der seine Rolle annimmt, in jedem Training lernen will und sich entschieden hat, sich beim FC Bayern durchzubeißen“, so Freund. „Mathys ist auf einem richtig guten Weg. Ich bin sehr happy, dass er beim FC Bayern ist.“ (Philipp Kessler, Manuel Bonke)