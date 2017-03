Behringer: "Mit einem Bein im Halbfinale"

Spielführerin Melanie Behringer will die Mannschaft am Mittwoch ins Halbfinale führen.

FC Bayern München (Frauen) - Etwas glücklich setzen sich die Frauen des FC Bayern im Heimspiel gegen Paris durch. Dennoch ist das Team optimistisch, in Paris das Halbfinale buchen zu können.

Uli Hoeneß musste schmunzeln, als er das 1:0 (0:0) der Bayern-Frauen in der Champions League für die Journalisten kommentieren sollte. „Die Mannschaft hat ihre Chancen zu hundert Prozent genutzt“, sagte der Vereins-Präsident am Donnerstag nach dem Viertelfinal-Heimspiel gegen Paris Saint-Germain Féminines, „es gab nämlich nur eine.“ Als Kritik wollte er das aber nicht verstanden wissen, sondern als großes Lob. „Unsere Frauen haben wunderbar gegen die überlegenen Französinnen dagegengehalten, und mit Kampf und Einsatzfreude gezeigt, dass man so ein Spiel gewinnen kann. Das“, fügte Hoeneß an, „spricht für ihre Klasse.“

Hinten war es Torfrau Tinja Korpela, die die Kolleginnen im Spiel hielt, vorne schoss Stürmerin Vivianne Miedema (72. Minute) den Treffer des Abends – und löste bei den 7300 Fans im Grünwalder Stadion kollektiven Jubel aus.

Die Kulisse war der zweite Erfolg für die Schützlinge von Trainer Thomas Wörle. Während sonst wenige hundert Menschen kommen, „haben uns die Zuschauer heute getragen“, sagte Wörle, der neben Hoeneß von FCB-Männer-Trainer Carlo Ancelotti und Hoffenheim-Coach Julian Nagelsman vor Ort unterstützt wurde.

„Wir stehen mit einem Bein im Halbfinale“, meinte Kapitänin Melanie Behringer mit Blick auf das Rückspiel am Mittwoch (20.00 Uhr). „Jetzt wollen wir das zweite nachziehen.“

Text: Sina Ojo

Quelle: fussball-vorort.de