Schweinsteiger vor Bayern-Comeback? Hainer-Aussage lässt aufhorchen

Von: Marius Gogolla

Steht Bastian Schweinsteiger vor einer Rückkehr zum FC Bayern München? Das wünscht sich zumindest Bayern-Präsident Herbert Hainer – und tätigt eine Aussage, die aufhorchen lässt.

München – Er weiß, wie man die großen Titel gewinnt: Weltmeisterschaft, Champions League, deutsche Meisterschaft und DFB-Pokal, Bastian Schweinsteiger hat sie alle geholt. Besonders mit den Bayern verzeichnete er seine größten Erfolge als Profifußballer – das Mia san Mia hat der ehemalige Münchner Weltklassespieler voll verinnerlicht.

Nach seiner Zeit bei Chicago Fire in der US-amerikanischen Major League hat der Mittelfeldspieler sein Karriereende verkündet. Vor seinem Wechsel in die Staaten spielte er zwei Jahre für Manchester United, doch den Großteil seiner Karriere verbrachte der 39-Jährige beim FC Bayern. Und genau dort will Bayern-Präsident Herbert Hainer (69) ihn wieder einbinden.

Bastian Schweinsteiger soll wieder Rolle beim FC Bayern übernehmen

In einer Folge des Bild-Podcasts Lage der Liga vom 3. Dezember sprach Christian Falk, Fußball-Chef bei der Bild, mit Hainer über eine mögliche Vertragsverlängerung von Thomas Müller beim FC Bayern. Müllers Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft im Sommer aus, zuletzt hatten beide Seiten ihre Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit signalisiert.

Hainer sagte dazu, dass die Entscheider beim FCB „in permanenten Gesprächen sind mit unseren Spielern und auch mit dem Management der einzelnen Spieler.“ Hainer sei „sehr zuversichtlich“, dass die Zusammenarbeit mit Müller auch über dessen Karriereende als aktiver Profi mit den Bayern klappen wird.

Und erwähnt fast beiläufig, dass er sich wünscht, dass „gerade solche Ikonen wie Thomas Müller oder auch ein Bastian Schweinsteiger in der Zukunft beim FC Bayern wieder mitarbeiten.“

Kehrt Bastian Schweinsteiger zurück zum FC Bayern München? Das wünscht sich jedenfalls FCB-Sportchef Herbert Hainer. © IMAGO/Markus Ulmer

Schweinsteiger: „Man soll niemals nie sagen“

Welche Funktion Schweinsteiger bei den Bayern übernehmen könnte, darauf ging Hainer nicht ein. Auch nicht darauf, ob bereits Gespräche mit dem 39-Jährigen geführt wurden. Allerdings merkte er in Bezug auf eine Mitarbeit beim FCB an, dass es „relativ zügig gehen kann.“

Schweinsteiger hatte in einer Folge des Podcasts Bayern Insider im Januar 2022 angedeutet, dass er sich eine Rückkehr zu den Bayern vorstellen könne. Im Interview sagte er: „Ein bisschen später vielleicht. Aktuell ist es nicht reizvoll für mich. [...] Ich verfolge natürlich den Fußball, ich verfolge München sehr eng. Und man soll niemals nie sagen.“

Schweinsteiger beim FC Bayern: 500 Pflichtspiele in 13 Jahren

In seiner Zeit beim FC Bayern München von 2002 bis 2015 absolvierte Schweinsteiger 500 Pflichtspiele. Der Mittelfeldspieler konnte 68 Tore erzielen und legte 100 Assists hin. Mit den Bayern holte er 2013 das Triple, feierte sieben Meisterschaften und sechs DFB-Pokal-Siege.

Momentan ist Schweinsteiger Fußball-Experte in der ARD. Im Dezember hatte er sich mit Bayern-Trainer Thomas Tuchel in einer Münchner Bar getroffen, was zu Spekulationen über die Gründe geführt hatte. Tuchel stellte aber klar, dass es bei dem Treffen kaum um den FC Bayern ging. (mag)